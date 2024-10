Marisa Cruz foi convidada de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', da SIC. A atriz e apresentadora abriu o coração numa conversa emotiva que continua em destaque.

A SIC divulgou através das redes sociais um teaser da entrevista. Imagens que emocionaram internautas e espetadores.

"O único momento em que me lembro de estar com ele foi na prisão. Lembro-me daquele momento em que o vi. Lembro-me de ele me oferecer um fio de ouro e lembro-me de ele estar feliz por eu estar bem. Foi um momento bonito", contou Marisa, recordando desta forma o pai.

"Gostava de ter tido a oportunidade de me lembrar, de ter mais. Gostava de ter vivido um ou outro momento mais presente para me recordar mais dele", disse ainda.

Marisa Cruz tinha 10 anos quando viu o pai pela última vez, antes de este perder a vida num acidente de viação.

