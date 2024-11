Marisa Cruz partilhou, esta terça-feira, dia 05 de novembro, um pensamento onde faz uma reflexão sobre a forma como lidamos com as ações do outro.

"Na vida vamos ter sempre situações injustas, pessoas que nos querem mal só porque sim…Aprendi com os anos que só tem importância aquilo que eu quero e esta tomada de consciência é tão libertadora", refere.

A antiga modelo deixa ainda o conselho: "Experimentem não por energia em situações ou pessoas que vos fazem mal e vão reparar como a situação perde força. Nunca iremos conseguir controlar o que os outros fazem ou dizem, nem é essa a nossa obrigação, temos sim o poder de escolha de como queremos reagir", terminou.

Marisa Cruz é, atualmente, uma das concorrentes do programa da SIC 'Hell's Kitchen', onde tem mostrado os seus dotes na cozinha.

