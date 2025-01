No programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, foi exibida a entrevista de Nininho Vaz Maia ao 'Alta Definição'. Entre as partes comentadas, destacou-se o momento em que o cantor recordou a visita que fez ao pai quando este estava detido.

Isto porque Sara Norte acabou por lembrar, em lágrimas, o momento em que esteve detida e a mãe a visitou.

"O Nininho foi visitar o pai à prisão e eu fui visitada na prisão pela minha mãe, aqui invertem-se os papéis. Isto mexeu comigo. A minha mãe era toxicodependente e lembro-me durante anos, sempre que ia a uma igreja - porque eu era católica praticante - a única coisa que pedia era que a minha mãe se curasse. Depois, anos mais tarde, caí eu na droga e fui presa", começou por desabafar.

"Lembro-me que a última visita que tive foi da minha mãe no dia em que eu fazia anos. Isto mexeu muito comigo porque acho que, quando alguém é preso, não é só aquela pessoa que é presa, também mexe com a tua família", partilhou.

"Enquanto a pessoa que está lá dentro tenta parecer que está tudo bem, como acredito que o pai do Nininho tentava mostrar, mas quem visita é preciso ter muita força. [...] Aquela prisão também é daquelas pessoas", acrescentou.

"Lembro-me que durante a visita tinha de estar muito bem porque não podia mostrar ao meu pai e à minha mãe aquilo que se passava, mas depois quando vês a mão da pessoa [a dizer adeus] ao longe, vês as pessoas a irem para casa... E a minha mãe contava-me que passava noites a pensar que eu estava ali [presa]. A prisão acaba por ser uma coisa que modifica as pessoas para melhor ou para pior", continuou.

"Isto só pode ter tornado o Nininho uma pessoa melhor, eu acredito que sim. Há pessoas que não aproveitam a oportunidade, mas é bonito como o poder do Nininho fez também com que o pai se curasse, porque acredito que o amor cura tudo. E isto emocionou-me muito", concluiu, deixando todos os comentadores e a apresentadora Liliana Campos também em lágrimas com a sua emotiva partilha.

Leia Também: "Estes dias são sempre complicados para quem perdeu alguém que amava"