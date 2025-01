Nininho Vaz Maia foi entrevistado por Daniel Oliveira, este sábado, 4 de janeiro, no programa 'Alta Definição'. A conversa focou-se na carreira e na vida do cantor que cresceu "no bairro", tendo-lhe faltado uma figura paternal, durante vários anos na infância, depois do pai e, mais tarde, o tio serem presos.

"Com 10 ou 11 anos vi-me sem o meu pai. Estava lá quando foi condenado. Em tribunal, lembro-me de correr atrás da carrinha", contou o artista, acrescentando que "mesmo nos erros, sempre o viu como um exemplo".

"Um pai faz muita falta no crescimento dos seus filhos. Mas, depois, voltamos à normalidade. Todos nós [os amigos] não tínhamos o pai ou a mãe. Não tive quem me guiasse, mas tive muito amor."

Nininho, filho de pai de etnia cigana, falou da vida no bairro: "Víamos pessoas mortas, pessoas caídas."

"No meu bairro não se falava em sucesso. não acreditávamos que era para nós."

Mais tarde, também o cantor, foi preso, devido a uma altercação para proteger um amigo. A cumprir pena de prisão domiciliária, começou a cantar e a família publicou os vídeos no YouTube.

Foi aí que se tornou conhecido. Este ano, Nininho Vaz Maia atua no Altice Arena, nos dias 15 e 16 de março.