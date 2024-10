Marisa Cruz foi a convidada de Daniel Oliveira no programa Alta Definição que foi para o ar no sábado, dia 12 de outubro.

A atriz lembrou uma infância que "nenhuma criança merece", ao tomar conta dos quatro irmãos quando, muitas vezes, "não havia o que comer".

"Todos nós já vivíamos com aquela realidade e já sabíamos que podia não haver e era só esperar até haver outro dia, até as coisas se resolverem, até aparecer alguma coisa", revelou a atriz, visivelmente emocionada.

"Muitas vezes estava sozinha com eles e tinha de inventar o que ia fazer, às vezes era só massa com atum, às vezes eram só batatas cozidas, era o que havia. Muitas vezes estava sozinha com eles, faltava à escola, andava sempre a saltitar de um lado para o outro, mas vivíamos felizes nessa realidade."

Marisa Cruz também recordou a forma como soube que o pai, que estava separado da mãe desde que tinham vindo de Angola para Portugal, tinha morrido.

"Estás aí a olhar o quê? O teu pai já morreu e tu nem sabes", disse-lhe o padrasto, após a separação da mãe, durante uma discussão.

