O homem terá viajado sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália, uma das regiões do país com um surto da epidemia mais ativo, segundo a comunicação social local.

As autoridades brasileiras dão conta de que o homem se encontra estável, com sinais brandos da doença, e ficará em isolamento familiar.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O caso foi relatado pelo Hospital Israelita Albert Einstein como suspeito de coronavírus na tarde de ontem e confirmado pelo laboratório de referência nacional, o Instituto Adolfo Lutz, que fez as análises.

O Ministério da Saúde divulgará oficialmente o resultado final da investigação em Brasília às 11 horas locais (14:00 em Lisboa), numa conferência conjunta do titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta, e o secretário paulista da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.

São Paulo investiga mais três casos suspeitos, todos de doentes adultos, dois na capital e um no município de Bauru, no interior daquele estado brasileiro.

Todos os casos em investigação são relativos a viajantes que regressaram de países pertencentes à lista de vigilância do Ministério da Saúde brasileiro, que inclui a Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietname, Singapura, Tailândia, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes.

A embaixada do Brasil em Roma anunciou ontem que “o governo brasileiro não estabeleceu restrições a voos provenientes da Itália”.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.