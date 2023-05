O evento líder em Portugal e a referência anual para o Sector do Fitness já conta com oradores de alto nível, com vasta experiência e conhecimento do setor e a formação continua a ser um dos objetivos prioritários para o Portugal Activo, de forma a ser possível obter melhores gestores e profissionais e, consequentemente, melhores serviços.

"Um congresso assente nas Novas Perspectivas do Fitness", resume a organização em comunicado.

Pode consultar todo o programa no site Portugal Activo - https://lpfit.pt/congresso-nacional/ - e proceder à inscrição através do mesmo link, mas poderá contar com temas como: Sustentabilidade nos Ginásios, Ginásios Inteligentes, Como ter um modelo de negócio de sucesso , Inteligência Artificial e ainda, entre muitos outros, a análise do Barómetro do Fitness de 2022.

Consulte aqui a tabela de preços:

Individual: 20€

Clube (5 pessoas): 50€

Clube (10 pessoas): 75€

Clube (20 pessoas): 140€

A Portugal Activo, desde 1999, tem vindo a defender, promover e proteger o Setor do Fitness & Saúde em Portugal, com o objetivo de tornar o país mais Activo e Saudável. Conta com um vasto leque de associados, entre os quais: Grupo Solinca, One Lagoas e Pump, Holmes Place, Studio 21, Clube VII, Fitness Hut, entre outros.