Na quarta-feira, a China entregou um milhão de máscaras de proteção a França, anunciou o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

O primeiro avião que pousou na França com a carga preciosa também transportava trajes de proteção e luvas médicas, informou o embaixador chinês em Paris, Lu Shaye.

Apoio internacional



Na semana passada, a China enviou 1,8 milhão de máscaras para Espanha e Itália, os países europeus com o maior número de vítimas fatais.

A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, anunciou na quarta-feira que a China enviaria uma grande quantidade de material médico ao bloco em breve.

O material inclui dois milhões de máscaras cirúrgicas, 200.000 máscaras do tipo N-95 (que protegem da contaminação) e 50.000 testes de detecção.

A Itália, país europeu mais afetado, também conta com a presença de médicos chineses especializados no combate a pandemias.

Na segunda-feira, o presidente Xi Jinping prometeu ao primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, durante uma conversa telefónica, que a ajuda não vai parar.

Especialistas chineses também viajaram a países fora da União Europeia, como Irão ou Iraque, e outros seguirão em breve para a Sérvia.

As autoridades de saúde chinesas também compartilham sua experiência e dão conselhos em videoconferências.

O setor privado chinês também participa na campanha de ajuda.

A Alibaba, gigante do comércio on-line, enviou, pela sua fundação, máscaras para França, Espanha e Itália.

A China tenta restaurar sua imagem abalada no início da pandemia e expressou "indignação" depois de o presidente americano Donald Trump ter chamado o novo coronavírus de "vírus chinês".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou ontem o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois. Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até hoje, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais cinco do que na terça-feira.

A Assembleia da República aprovou ontem o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.