A OMS também enviou uma missão de especialistas à China para trabalhar com cientistas e autoridades chinesas. Ainda não há certeza, porém, sobre se essa missão poderá ir a Wuhan, epicentro da doença.

No final de janeiro, a OMS classificou a epidemia como "uma emergência de saúde pública de interesse internacional". Recusou-se, contudo, a falar de uma "pandemia".

A preocupação internacional foi revivida com o surgimento de um caso de contaminação fora da China. Um britânico infetado em Singapura transmitiu a doença a vários compatriotas durante uma estadia em França, antes de ser diagnosticado no Reino Unido. Esse homem contaminou pelo menos 11 pessoas, acidentalmente. Cinco delas estão hospitalizadas em França; outras cinco, no Reino Unido; e uma, na ilha espanhola de Maiorca.

"A deteção desse pequeno número de casos pode ser a fagulha que terminará num incêndio maior", afirmou na segunda-feira o diretor-geral da OMS. Até então, a maioria das contaminações identificadas fora da China envolvia pessoas que tinham regressado de Wuhan.