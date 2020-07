"Eu desafio essa imprensa, em especial televisões que dão espaço para isso, a apontar-me um texto meu de ódio ou dessas pessoas que estão do meu lado. Apontem uma imagem minha de ódio no meu Facebook, no Facebook dos meus filhos", declarou.

O Brasil é o segundo país com mais casos de mortes pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos.

Na quinta-feira, o número de óbitos chegou a 69.184, com um registo de 1.224 novas mortes nas últimas 24 horas.