A menos de um mês do Dia Mundial do Orgasmo, que se celebra esta quarta-feira, dia 31 de julho, a Wells colocou online o seu sítio dedicado ao bem-estar sexual. Na página, os utilizadores encontram não só uma gama alargada de produtos, como vibradores, estimulantes, lubrificantes e preservativos, como conteúdos informativos desenvolvidos em parceria com a médica e sexóloga Mafalda Cruz.

De acordo com Marta Castro, Head of Brand and Marketing da Wells, este é mais um passo da marca na "promoção do bem-estar da mulher". Segundo a Head of Brand and Marketing, citada em comunicado, "o bem-estar não existe sem bem-estar sexual em todas as fases da vida".

Para veicular informar simples e clara, a marca colaborou com médicos especialistas no tema. Entre os vários conteúdos disponíveis na página, existem pequenos vídeos que vão abordar temas como : os benefícios da masturbação, dificuldades das mulheres em atingir o orgasmo, dicas para explorar o corpo, aumento da líbido e soluções para a falta de lubrificação. Além disso, será possível encontrar um guia de compras para ajudar a navegar pelo mundo dos brinquedos sexuais e a escolher o mais adequado.

Para amplificar a discussão sobre o tema, a Wells lança uma campanha multimeios, com ação de sensibilização nas ruas de Lisboa e também nas suas redes online. A marca pretende incentivar a reflexão e a promoção da discussão sobre o bem-estar sexual como parte fundamental para o bem-estar individual, e convidará todos a refletir sobre a mensagem: ‘Não tocar no assunto’ com apoio da médica e criadora de conteúdos Débora Monteiro.

Neste mês do Dia Mundial do Orgasmo, a Wells anunciou igualmente a chegada da Satisfyer, a maior marca do mercado de brinquedos sexuais, à wells.pt.