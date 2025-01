"Menopausa" vai abordar de forma leve e divertida este período da vida da mulher em que há modificações físicas e psíquicas que originam a cessação definitiva da ovulação e da menstruação tal como os desafios a este associados.

A peça humorística vai passar pelo Porto, Aveiro, Leiria, Figueira da Foz e Faro após Lisboa.

"Estou muito feliz por trazer esta peça a Portugal, em conjunto com a Wells, na qual partilho a minha experiência e a de tantas outras mulheres que, como eu, descobriram que este é um momento de profunda transformação e autodescoberta", partilha Claudia Raia em comunicado. "A menopausa não é o fim, mas o começo de uma fase poderosa, vibrante e cheia de coragem", completa.

Através desta iniciativa, a Wells reforça o seu compromisso com a saúde da mulher e de ser uma tiva no bem-estar desta.

Recorde-se que, em 2024, a marca reafirmou a sua missão de sensibilizar, informar e normalizar conversas sobre temas que afetam a qualidade de vida das mulheres em todas as fases da vida, com especial enfoque na menopausa por ser uma das etapas da vida da mulher com menos informação e mais estigma em Portugal.

"Apresentar esta peça da Claudia Raia e levá-la a vários pontos do país é mais um contributo da Wells para sensibilizar as mulheres sobre a falta de informação existente à volta da menopausa, de uma forma acessível e leve", refere Marta Castro, Head of Marketing & Brand da Wells. "Em 2024, marcámos o início da conversa sobre a menopausa e, com esta iniciativa, queremos continuar a contribuir para o bem-estar das mulheres em todas as fases da vida, para que, com conhecimento, possam ser motores do seu próprio bem-estar", conclui.

A estreia da peça acontece no Teatro Tivoli BBVA, o mesmo local onde a marca apresentou, no ano passado, o estudo ‘Menopausa: Como é vivida pelas mulheres em Portugal’, o maior do país realizado sobre este assunto.

Neste estudo, as inquiridas destacaram a informação como o principal fator para se sentirem mais preparadas para viver esta etapa.

O evento contou com a participação especial de Claudia Raia, que partilhou o seu testemunho, ao lado de especialista que também contribuíram para este debate. Agora, juntamente com o marido, Jarbas Homem de Mello, que é ator e encenador nesta peça, a atriz regressa a Portugal para dar vida a um espetáculo sobre esta fase de vida da mulher, que promete envolver e sensibilizar o público.

A peça "Menopausa", com produção da Plano 6 e texto de Anna Toledo, vai subir aos palcos de cinco cidades portuguesas entre 29 de janeiro e 23 de março:

• Teatro Tivoli BBVA (Lisboa): 29 de janeiro a 2 de fevereiro

• CAE (Figueira da Foz): 27 de fevereiro a 3 de março

• Coliseu do Porto: 6 a 9 de março

• Teatro Aveirense (Aveiro): 13 a 16 de março

• Teatro José Lúcio da Silva (Leiria): 20 a 23 de março

• Teatro das Figuras (Faro): 4 a 6 de abril