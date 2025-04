Cláudia Raia passou os primeiros meses do ano em Portugal onde esteve em cena com a peça 'Menopausa', que estreou a 29 de janeiro no teatro Tivoli, em Lisboa.

Para além da capital, a atriz teve oportunidade de ir a cidades como Figueira da Foz, Porto, Aveiro, Leiria e até Faro.

A tour chegou ao fim e Cláudia assinalou este capítulo nas redes sociais com um vídeo onde mostra alguns momentos vividos com o público português.

"Ao meu público amado de Portugal, MUITO OBRIGADA! Que recepção linda! Obrigada por tanto amor, respeito, risos e aplausos. Foi incrível! Volto para casa com saudade de vocês e com o coração quentinho! Esperamos voltar em breve", escreveu a atriz na legenda da partilha.

No vídeo, a atriz refere que "foram sete cidades e mais de 70.000 mil pessoas ao longo de 67 espetáculos".

No próximo ano, Cláudia Raia estará de volta a Portugal com a peça de teatro.

