Cláudia Raia está desde o início do ano em Portugal, onde tem apresentado a sua peça de teatro 'Menopausa'.

Depois de uma temporada em Lisboa, a atriz brasileira rumou ao norte do país. Porto, Aveiro, Leiria, Figueira da Foz também estão na agenda.

Na sua página de Instagram, Cláudia partilhou alguns momentos vividos em família com o seu filho mais novo Luca, de dois anos.

"Estamos todos em tour inclusive o nosso baby Luca, grudado com a gente, ele é tão bonzinho. E como uma boa mãe capricorniana, eu estou sempre correndo, tentando aproveitar as folgas e os horários livres entre os ensaios, uma loucurinha, quem é mãe me entende", confessou a atriz na legenda da partilha.

