Cláudia Raia, um dos nomes incontornáveis da televisão e do teatro brasileiro, esteve em Lisboa para falar sobre menopausa. A atriz, que foi uma das oradoras da conferência "Não fica bem falar de... Menopausa" organizada pela Wells, esteve à conversa com o SAPO Lifestyle sobre este tema, que ainda é tabu na sociedade portuguesa, e anunciou um novo espetáculo que, com uma boa dose de humor e muita música à mistura, pretende desmistificar esta fase da vida da mulher.