Assente na convicção de que todos têm direito a sentir-se bem na sua pele, a Skinerie passa a adotar uma abordagem pro-idade, que celebra o envelhecimento como um processo natural. Esta mudança alinha-se com o propósito fundamental da Wells de promover o bem-estar e o empoderamento das mulheres em todas as fases da vida. Para concretizar esta visão, a marca decidiu eliminar das embalagens e de toda a comunicação a palavra "anti" nas expressões "anti-idade” e "antienvelhecimento".

"Acreditamos que as marcas exclusivas Wells são a ferramenta essencial para amplificar o nosso propósito principal: todos têm o direito a sentirem-se bem", refere Marta Castro, head of brand & marketing da Wells em comunicado. "O rebranding da Skinerie, com esta abordagem pro-idade, reflete o nosso compromisso para com o bem-estar ao deixarmos para trás expressões como ‘anti-idade’ numa comunicação positiva, inclusiva e informada sobre o envelhecimento", complementa, acrescentando que "a mudança consolida o papel da Wells como aliada da mulher em todas as fases da sua vida, um caminho já iniciado pela Skinerie, com uma linha totalmente dedicada ao cuidado da pele na menopausa", finaliza.

Para além da eliminação da expressão "anti", o novo posicionamento pro-idade da marca conta com uma uma nova identidade visual. A renovação é acompanhada por uma grande campanha de comunicação sob o mote "A tua pele sabe o que precisa e nós também", que destaca a gama Lift & Firm, desenvolvida para responder às diferentes necessidades da pele ao longo do tempo, com fórmulas enriquecidas com Clotholine™, o ingrediente estrela da marca. Este ativo potencia a longevidade da pele, estimula a produção de colagénio, apoia a renovação celular e contribui para uma sensação de bem-estar, ajudando a reduzir o stress oxidativo.

A acompanhar este momento, a marca dá ainda um passo significativo em direção à sustentabilidade, ao lançar, pela primeira vez, a opção refill nos cremes de dia das suas gamas core – Youth Activator, Lift & Firm, Intense Regenerator – com embalagens que reduzem em 90% o packaging, reforçando o compromisso com um futuro mais consciente.

A marca Skinerie pode ser encontrada nas lojas Wells do país e no site oficial.

De modo a dar a conhecer às clientes este rebranding, a Skinerie irá oferecer aconselhamento personalizado, jogos e prémios, tais como miniaturas e totebags, em lojas selecionadas. A dinâmica vai estar presente das 11h00 às 19h00 Wells Seixal (26 e 27 abril), Wells Braga (2 maio) e Wells NorteShopping (3 maio), conforme comunicado da marca.