Apesar de "ter tido a possibilidade de internalizar a gestão do hospital de Cascais sem qualquer tipo de custo ou indemnização", refere Moisés Ferreira, "o Governo decidiu, de forma errada, a prorrogação do contrato com a Lusíadas Saúde até ao lançamento de um novo concurso", uma decisão tomada em 2017.

"Desde então continuaram a acumular-se evidências sobre o facto de as PPP não representarem mais cuidados ou melhores prestações aos utentes", aponta, lembrando ainda o debate público sobre o SNS em torno das propostas para uma Nova Lei de Bases da Saúde.

Na perspetiva do deputado do BE, "ficou claro que o caminho deveria ser o de romper com o legado da direita e com a sua vontade de entrega do SNS a privados", tendo por isso sido revogada "uma Lei de Bases que dava primazia ao negócio para a substituir por uma que construísse um SNS mais forte e robusto".

"Renovar ou lançar novas PPP não faz parte desse caminho. Faz parte da estratégia de uma lei de bases que foi revogada e que não deve ser ressuscitada", condena.