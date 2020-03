À semelhança do que sucede com as pessoas mais idosas, um dos grupos de risco, os diabéticos devem ter cuidados redobrados com o SARS-CoV-2, o novo vírus na origem da covid-19, a doença que está a assustar o mundo. "Vários relatórios mostram-nos que a junção de diabetes e coronavírus pode provocar sintomas mais severos e complicações", alerta também um artigo publicado no Diabetes 365º, um projeto multiplataforma de literacia sobre a patologia.

Os diabéticos mais idosos são, no entanto, os que inspiram maiores preocupações. "O que os relatórios nos mostram é que, à medida que a idade avança e a pessoa tem problemas de saúde, o coronavírus parece ter maior impacto", garante a mesma fonte. Ainda sem cura, os tratamentos disponíveis para a covid-19 são apenas sintomáticos, limitando-se a atenuar os sintomas. Os principais são febre, tosse persistente, cansaço e sensação de falta de ar.

No caso de ser infetado pelo novo coronavírus e sofrer de diabetes, deverá seguir, de imediato, as indicações dos profissionais de saúde e reforçar uma série de cuidados. Para além de manter a hidratação, deverá controlar a glicemia e vigiar regularmente a temperatura. As pessoas que sofrem de diabetes tipo 1 devem ainda controlar a presença de cetonas. Garanta ainda que tem medicação suficiente em casa para a diabetes e para os sintomas de coronavírus. Muitos médicos recomendam a utilização de fármacos como o paracetamol. Deve também assegurar os medicamentos para outros problemas de saúde que possa ter, bem como material para fazer as medições de glicemia.

"Como em qualquer situação, é aconselhável ter em casa medicação para a diabetes em quantidade suficiente para um mês, assim como material de autovigilância da diabetes", recomenda a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) num guia informativo que elaborou. "Os que monitorizam a quantidade de glicose no sangue devem fazê-lo, neste período, com uma regularidade maior", aconselha ainda a organização britânica Diabetes UK.

Os sintomas que devem exigir a sua atenção