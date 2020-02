"Isto significa que [o paciente infetado] contraiu a doença na Andaluzia mas ainda não sabemos como", afirmam as fontes hospitalares contactadas pela publicação. "Isto é a prova de que o vírus tem circulado localmente nos últimos dias sem que o tivessemos conseguido detetar", referem ainda. Os familiares mais próximos do doente já fizeram análises à presença do coronavírus no organismo mas nenhum dos resultados foi positivo, apurou ainda o El País.

"Estamos a investigar todas as pessoas com quem esteve em contacto. Estamos a ser muito precavidos. Não queremos que nos escape ninguém. Desde as 13h30 de hoje, quarta-feira, que estamos a trabalhar na rastreabilidade do caso", confirmou, entretanto, publicamente, Inmaculada Salcedo, porta-voz da comissão de acompanhamento do Covid-19 na Andaluzia. "Estamos como em Itália na passada sexta-feira", afirmaram fontes hospitalares ao jornal.

"Agora que confirmámos um caso, podem existir mais. Podem ser só cinco, serem uma dezena ou uma centena. É necessário ativar todas as medidas clínicas e de saúde pública para conseguir determinar o alcance efetivo destas transmissões", defendem as fontes ouvidas pelo El País. Este é, segundo o jornal, o primeiro caso de coronavírus detetado em território espanhol desde que o novo protocolo de monitorização, que entrou ontem em vigor no país, foi introduzido.