Lavar e/ou desinfetar regularmente as mãos ao longo do dia é a medida mais efetiva para prevenir a infeção por SARS-CoV-2 na origem da covid-19, assegura a Direção-Geral da Saúde. As gotículas, as secreções e os aerossóis das pessoas infetadas podem depositar-se nos objetos e nas superfícies que as rodeiam quando espirram ou tossem, pelo que a lavagem ajuda a eliminar os vírus que estiverem nas suas mãos. A par desta, existem contudo outras medidas preventivas a adotar.

1. Proteger a boca e o nariz ao tossir ou ao espirrar

Mesmo que já tenha interiorizado o hábito de as ir lavando e desinfetando com regularidade ao longo do dia, nunca use as mãos para proteger a boca e o nariz ao tossir ou ao espirrar, pois elas são um dos principais veículos de transmissão da doença. Utilize, antes, um lenço de papel ou o antebraço. Deite, depois, o lenço para o lixo e lave sempre as mãos a seguir a tossir ou espirrar.

"Quando tosse, espirra ou fala, liberta gotículas, secreções ou aerossóis que podem ser inspirados por outras pessoas ou depositar-se em objetos e superfícies que o rodeiam. Com estas medidas de etiqueta, consegue proteger as outras pessoas", assegura mesmo um artigo publicado no site da revista Prevenir que reúne algumas das principais estratégias de prevenção da Direção-Geral da Saúde.

2. Evitar o uso desnecessário de máscara cirúrgica

Em Portugal, na presente conjuntura, não está indicado o uso de máscara para proteção individual. As únicas exceções são as pessoas com tosse ou espirro, sintomas de infeção respiratória, assim como os suspeitos de infeção por coronavírus e as pessoas que prestem cuidados a suspeitos de terem contraído covid-19. O uso desnecessário de máscara cirúrgica pode conferir uma falsa sensação de segurança.