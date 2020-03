A precisar de férias? 15 países onde o novo coronavírus (ainda) não chegou

Milhões de pessoas em todo o mundo cancelaram, nas últimas semanas, as viagens que tinham reservado por causa do vírus SARS-CoV-2, na origem da doença Covid-19. De acordo com as últimas informações oficiais, o novo coronavírus afeta, neste momento, 110 nações e territórios em todo o mundo. Numa altura em que muitos cancelam as viagens que tinham reservado, também são muitos os que fazem as malas para partir para destinos que (ainda) são seguros.

1. Bolívia

Faz fronteira com o Brasil a norte e a leste, com o Paraguai e com a Argentina ao sul e com o Chile e o Peru a oeste. À semelhança do vizinho Paraguai, é um dos dois únicos países do continente americano que não possuem saída para o mar. Ainda assim, não faltam motivos de interesse para quem o visita, como é o caso do salar de Uyuni, o maior e mais alto deserto de sal do mundo. La Paz, Sucre e Santa Cruz de la Sierra, a mais habitada, são cidades a descobrir.

2. Namíbia

As suas praias não são das mais conhecidas mas surpreendem pela beleza. Este país da África Austral, que é delimitado a norte por Angola e pela Zâmbia, a leste pelo Botsuana, a sul pela África do Sul e a oeste pelo oceano Atlântico, está longe de ser uma das primeiras escolhas dos portugueses mas, além dos banhos de sol, os adeptos dos safaris têm aqui a oportunidade de percorrer caminhos de rara beleza em busca de elefantes, rinocerontes, leopardos e leões.

3. Cuba

É outro dos locais para onde ainda pode fugir e esta até é uma das melhores alturas para lá ir. Havana, a capital do país, surpreende todos os que a visitam pelo património arquitetónico, pela simpatia das gentes, pela gastronomia e pela música que, a partir do fim da tarde, se ouve no molhe da cidade. Santiago de Cuba, o segundo maior aglomerado populacional da ilha, também merece um desvio. As praias idílicas são muitas. As de Varadero são as mais turísticas.

4. Turquia

Ocupa uma área de 783.562 quilómetros quadrados e faz fronteira com a Grécia, a Bulgária, a Geórgia, a Arménia, o Azerbaijão, o Irão, o Iraque e a Síria. Istambul, a cidade turca que une o continente europeu ao continente asiático, é o ponto de partida obrigatório num roteiro que não deve deixar de incluir as praias e as cascatas da região de Antália, as configurações rochosas da Capadócia, as piscinas termais de origem calcária de Pamukkale e as ruínas romanas de Efeso.

5. Mongólia

Faz fronteira com a Rússia a norte e com a República Popular da China a leste, a oeste e a sul. País vasto e pouco povoado, é outro dos destinos que não figuram na lista de preferências da maioria dos portugueses. Os templos da capital, Ulan Bator, são uma das atrações turísticas, tal como o lago Hogsvol, o Parque Nacional Terelj, o deserto de Gobi e as dunas de Khongoryn. A maior parte do território do país é composta por planaltos e por estepes com vegetação rasteira.