Há mais portugueses a fazer autocaravanismo. A maioria tem entre 38 e 45 anos, viaja em família, começa a preparar este tipo de férias com cerca de quatro meses de antecedência e elege a montanha, a praia e as pequenas aldeias como destino de descanso preferencial. De acordo com informação recolhida pela plataforma digital de reservas Yescapa, nos últimos anos o paradigma tem vindo a mudar, com o aumento da procura a registar níveis surpreendentes.

"O número de reservas de autocaravanas no site da Yescapa aumentou 200% entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, mostrando que os portugueses aderiram a esta forma de viajar. Segundo dados da Federação Europeia de Caravanismo, deu-se, em 2019, um aumento de cerca de 24 % nas matrículas de veículos de lazer em Portugal, um crescimento que se deve manter este ano", refere a direção da plataforma digital de reservas de caravanas em comunicado.

"O autocaravanismo está a crescer em Portugal, não apenas nas férias de verão, mas também para escapadinhas, festivais, concertos e outros eventos", afirma a lusodescendente Julie da Vara, diretora de operações da empresa a nível global. "As autocaravanas, os furgões transformados e as campervans aliam a liberdade de mobilidade e de horários ao conforto e a um modo de vida muito próprio que inclui espírito de aventura e respeito pela natureza", refere. Segundo o portal de reservas, o caravanista típico português viaja com a companheira e com um filho de sete anos e planeia as suas viagens com uma antecedência que chega a ser de quatro meses. No momento de definir o(s) destino(s) do(s) roteiro(s), procura incluir nos itinerários paragens culturais e locais na natureza para a prática de atividades como o montanhismo e o ciclismo.

Muitos dos adeptos deste tipo de turismo valorizam as recomendações encontradas nas redes sociais e nos fóruns de viagens, "que se destacam como fontes de inspiração privilegiadas", sublinha ainda Julie da Vara. A operar em Portugal desde julho de 2018, a startup de origem francesa conta, atualmente, com mais de 550 proprietários registados em território nacional. "Em 2019, cerca de 11.500 utilizadores portugueses recorreram à plataforma", revela a Yescapa.