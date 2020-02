Portugal continua a atrair milhões de turistas mas está fora do top 20 dos países que mais cresceram no último ano. A Organização Mundial de Turismo divulgou a lista dos destinos turísticos que registaram maior procura em 2019 e, tendo em conta o número oficial das pernoitas, a antiga Birmânia foi o local que viu o número de visitantes aumentar. Entre janeiro e dezembro, a percentagem dos que elegeram Mianmar como destino de férias subiu 40,2%.

Segundo este organismo, em 2019, foram realizadas mais de 1,5 mil milhões de viagens. França e Espanha continuam a figurar na lista dos países mais visitados, mantendo a média de turistas registada nos últimos anos. As paisagens francesas foram a opção de mais de 90 milhões. As espanholas ultrapassaram os 83,8 milhões. O Médio Oriente foi a região do mundo que mais cresceu o ano passado. O aumento da procura ronda os 8%. A Ásia cresceu cerca de 5%.

Os ataques terroristas no Sri Lanka, a 21 de abril de 2019, estão na origem da redução de 18% que o país registou no último ano. Os protestos em Hong Kong também afastaram 18,8% dos turistas. Em contrapartida, países como o Azerbaijão, o Cazaquistão e Uzbequistão, cada vez mais na moda, registaram subidas surpreendentes que os catapultaram para a lista dos destinos que registaram maior procura em 2019, que pode ver na galeria de imagens que se segue.