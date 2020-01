Malásia. O melting pot onde não faltam arranha-céus, templos, florestas e praias magníficas

Já nas descidas, coloque o capacete e faça uma viagem até à Dark Cave, como os turistas lhe chamam. Quando o guia lhe pedir para desligar as lanternas, vai perceber o porquê do nome. Mais a norte, as Terras Altas de Cameron, uma área verde entre 1.300 e 1.800 metros acima do nível do mar, onde as temperaturas são bem mais baixas do que no resto do país, também devem ser integradas no seu roteiro.

Este é o local ideal para fazer caminhadas entre as plantações de chá, pomares, viveiros de borboletas e, claro, conhecer as povoações pitorescas e reveladoras que a compõem, muitas delas com nomes quase impronunciáveis, como é o caso de Ringlet, Tanah Rata, Brinchang, Tringkap, Kuala Terla e Rampung Raja. Obrigatório também é beber um chá e comer um scone, um hábito que ficou do colonialismo inglês.

A Malásia alberga também aquela que se diz ser a floresta mais antiga ainda existente. Tamam Negara tem cerca de 130 milhões de anos e uma das suas principais atrações é um caminho feito entre árvores, em pontes suspensas, e a sua paisagem de cortar a respiração. As ilhas malaias também são conhecidas por albergarem praias fantástica de águas quentes e de areia branca, até às quais se chega passando uma densa vegetação.

Na impossibilidade de visitar todas, escolhemos as Perhenthian, a apenas 40 minutos de barco de Kuala Besut, na costa este do país. Besar é a ilha maior mas Kecil, que lhe recomendamos, é mais selvagem, com pequenos alojamentos e noites passadas à volta da fogueira na praia. Uma das atividades a experimentar é o snorkeling, para nadar ao lado de tartarugas e de peixes de todas as cores. Uma experiência inesquecível!

A face europeia e colonialista que torna Malaca (ainda mais) interessante

Rumando para sul e a apenas duas horas de viagem de autocarro de Kuala Lumpur, chegamos a Malaca, que é uma espécie súmula do colonialismo europeu. Por ali andaram portugueses, holandeses e britânicos e, ainda hoje, há vestígios dessa passagem. Podemos mesmo dizer que a quase 12.000 quilómetros de Portugal, Malaca tem um lado bem português. O ex-líbris é a Porta de Santiago e o que resta da fortaleza antiga.

As ruínas da igreja de São Paulo, que no alto de uma colina permitem ver toda a cidade, também merecem um desvio. Além disso, foram o local escolhido pelo pintor Sazali Said para mostrar o seu trabalho quando não está no estúdio. Trocar dois dedos de conversa com ele é ficar a saber mais sobre a cidade, o seu passado e o seu presente. Os vestígios portugueses não se ficam pelo centro histórico, considerado património da UNESCO. Junto ao mar, há um bairro português, de casas térreas e com um crucifixo por cima da porta, que ainda tem ruas de nomes portugueses.

É lá que vivem os descendentes dos nossos antepassados, como facilmente constatamos pelo que observamos. Há até um Cristo Rei e um palco onde se celebram os santos populares! Voltando ao centro, Malaca é uma cidade pitoresca à beira-mar plantada, dividida por um canal que pode ser percorrido de barco. Nesta viagem, é possível ver como a cidade tem aproveitado a arte urbana para embelezar as suas margens.

Os edifícios pintados, casas, galerias, bares e hotéis, dão-lhe um colorido ímpar e contam muito da sua rica história. Na rua mais famosa, Jonker walk, há vários antiquários e cafés muito trendy. The Daily Fix e Blaklane Coffee, que visitámos quando lá estivemos e que aconselhamos, são um exemplo. À sexta-feira e ao sábado, esta rua transforma-se num mercado com comida local e todo o tipo de bugigangas.

Informações úteis para uma viagem sem surpresas

Com a Emirates, é possível viajar até Kuala Lumpur, fazendo escala no Dubai. A Turkish Airlines também voa para lá, com escala em Istambul. Do aeroporto até ao centro da cidade, há um comboio rápido. Idealmente, deve visitar este destino de março a novembro, fora da época das monções. A temperatura média ronda os 30ºC e os níveis de humidade são elevados. Um euro equivale a cerca de 4,72 ringgits malaios.

Antes de ir, faça uma consulta do viajante, um mês antes da partida, pelo menos. Não há vacinas obrigatórias a tomar, mas, segundo os especialistas, são recomendáveis a da hepatite A e a da febre tifoide, para evitar contaminações pela comida e água, que ainda continuam a ser muito comuns. Se for para zonas rurais, deve também fazer a profilaxia da malária. Não se esqueça também de levar repelente de insetos na bagagem.

Em termos de alojamentos, em Kuala Lumpur sugerimos-lhe o Lantern Hotel. Fica no centro de Chinatown, perto de uma estação de metro e de grande parte das atrações da cidade. Este é um hotel moderno com uma relação qualidade/preço excelente. Tem também um terraço muito agradável, de onde pode ver o rebuliço da zona, a par de outra vantagem. Preços a partir de 20€ em quarto duplo com pequeno-almoço.

Texto: Rita Caetano