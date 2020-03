O Covid-19 está a afetar o turismo mundial e Porto Santo não é exceção. Os voos charter que iriam levar 1.200 turistas dinamarqueses para a ilha madeirense foram cancelados. "Já estamos a sofrer muito com o coronavírus. Tivemos uma reunião, no início desta semana, com o nosso parceiro dinamarquês. A operação charter que se iria iniciar agora e que se prolongaria até ao final de maio foi cancelada", revelou Gonçalo Teixeira, administrador da Ferpinta Turismo.

Entre os dias 11 de abril e 29 de maio, o hotel Vila Baleira Porto Santo receberia uma média de 150 turistas dinamarqueses por semana. "Tínhamos toda a estrutura preparada para os receber mas isto é um imponderável. É uma coisa que não conseguimos controlar", lamentou ainda o executivo da Ferpinta Turismo, empresa proprietária do novo grupo hoteleiro, na apresentação do seu segundo hotel na ilha. O Vila Baleira Funchal, atualmente em obras, abre a 20 de abril.