A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, no dia 26 de setembro, apreendeu mais de 650 quilos de bivalves, no concelho de Aveiro.

"Durante uma ação de fiscalização direcionada para o controlo do cumprimento das regras de descarga, transporte, comercialização e regime de 1.ª venda de pescado fresco e bivalves, no Porto de Pesca de Aveiro, os militares da Guarda fiscalizaram um veículo que fazia o transporte de bivalves sem estarem acompanhados por documento de registo", lê-se em comunicado da Guarda Nacional Republicana. "Desta ação resultou a apreensão de mais de 670 quilos de bivalves, a identificação de um homem de 35 anos e a elaboração de um auto de contraordenação, sendo esta infração punível com uma coima cujo valor pode ir até os 1500 euros", acrescenta a nota. "Os bivalves apreendidos, em virtude de ainda se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu meio natural, na Ria de Aveiro", refere. "A GNR relembra que a captura, depósito e expedição de bivalves, sem que sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário, pode colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidas no consumo, devido à possível contaminação com toxinas, sendo o documento comprovativo da origem fundamental para a prevenção da introdução de forma irregular no consumo", conclui. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram