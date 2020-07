Por vezes, nem precisa de comer para ter sintomas. Basta a inalação enquanto prepara os alimentos ou o contacto com a pele. Nos casos mais graves, as alergias severas podem causar um choque anafilático, com risco de morte.

Descobrir os alimentos que incluem a substância alergénica pode ser difícil, mas é a única forma de eliminar da dieta os alimentos a que é sensível. O dossiê da DECO PROTESTE dá uma ajuda. Pode ser arriscado, por exemplo, comprar certos produtos numa pastelaria ou ir ao restaurante. No caso dos alimentos pré-embalados, no rótulo, encontra a informação dos alergénicos que, potencialmente, o produto contém. E lembre-se que a cozedura não os elimina.

Veja os principais alergénicos alimentares obrigatórios no rótulo e os alimentos que os podem conter.

Frutos de casca rija

Avelã, amêndoa, nozes, caju, entre outros... Podem estar em molhos, por exemplo, como o pesto, chocolate, pão e maçapão, entre outros alimentos.

Amendoins

Encontra este alergénico e produtos à base dele, por exemplo, em molhos, pão, bolos, óleo de amendoim, chocolate, bolachas e aperitivos.

Leite e derivados (incluindo lactose)

Se é alérgico ao leite e seus derivados, não deve comer puré de batata, pão, bolos, chocolate, sobremesas lácteas, iogurtes, queijos, manteiga, leite em pó ou produtos de charcutaria.

Soja

Existe em alimentos como óleo de soja, pão e bolos, bolachas e produtos de confeitaria, produtos panados, preparados de carne (por exemplo, hambúrgueres) e substitutos de carne.