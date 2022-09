Os investigadores comprovaram que os adultos com transtorno depressivo com antecedentes traumáticos de infância melhoram depois de tratados com farmacoterapia ou psicoterapia ou combinado.

Publicado na revista The Lancet Psychatry, o estudo aponta que o trauma infantil provocado pelos abusos -- sexuais, físicos ou emocionais -- é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno depressivo na idade adulta.

A investigação foi realizada por cientistas da Universidade Livre de Amesterdão, os quais asseguraram que é a maior realizada até agora.

O trabalho assentou na informação fornecida por 29 ensaios clínicos de tratamentos farmacológicos e psicológicos para o transtorno depressivo em adultos, em que participaram quase sete mil pessoas.

