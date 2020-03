“Macau vive muito do turismo e dos casinos. É uma cidade que nunca dorme”, mas que parou de um dia para o outro. Durante o período de quarentena, “cheguei a apanhar autocarros em que só ia eu e mais uma pessoa”, lembra Eduardo.

Ruas vazias créditos: AFP

Sentido de responsabilidade num contexto favorável

O sentido de responsabilidade cívica dos cidadãos foi algo destacado pelos três residentes ouvidos pelo SAPO Lifestyle. Sem esta postura as medidas de isolamento impostas pelas autoridades não teriam funcionado tão bem.

“Temos de atuar em equipa”, reconhece Amélia António. “É para o bem-estar de todos”. As imagens das praias cheias que chegaram de Portugal, no dia em que foi declarada a pandemia mundial, não foram bem aceites em Macau. “As pessoas reagiram mal”, recorda.

“O espírito do povo latino e o individualismo europeu” podem ter ajudado nesta tomada de consciência mais lenta que está a ser vista na Europa, explica Eduardo Santigo. No entanto, o jornalista lembra que, tal como aconteceu na Ásia, a “narrativa inicial” foi que o coronavírus não era assim tão grave e que a gripe mata mais pessoas. E isso também pode ter contribuído para uma ação mais lenta na resposta ao surto.

Em Macau, as máscaras foram distribuídas gratuitamente pela população durante o período de quarentena. Atualmente, uma caixa de 10 máscaras custa 8 patacas (80 cêntimos) e pode ser levantada na farmácia de duas em duas semanas, sendo feito um controlo online para garantir que não se façam compras a mais.

Apesar de ser a cidade com maior densidade populacional do mundo, a Região Administrativa de Macau tem cerca de 622 mil habitantes (dados do Banco Mundial), sendo, por isso, mais fácil implementar certas medidas de contenção.

Além disso, Macau “quis mostrar serviço” à China, contextualiza Eduardo, sublinhando a importância da situação vivida na cidade. Macau vinha de uma fase de festa e bons exemplos, até mesmo em comparação com a vizinha Hong Kong que passou por um período de contestação ao regime chinês, descreve o jornalista.

Outro ponto indicado pelos residentes foi a experiência em lidar com outras epidemias, nomeadamente a do SARS (síndrome respiratória aguda grave), em 2003. “Já vivi a SARS em Macau e nessa altura não havia os meios que existem hoje”, realça Amélia. O isolamento e a desinfeção – “faziam-se paninhos que se molhavam com água e lixívia” – foram medidas tomadas naquela altura, recorda.

“Talvez, devido às experiências anteriores passadas com o SARS e o MERS, as pessoas sejam mais sensíveis a este tipo de doenças, levando a sério as medias preventivas, incluindo maiores cuidados com a higiene pessoal e dos locais onde trabalham e habitam”, explica o presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau.

De acordo com José Manuel Esteves, “a colaboração geral da população de usar máscaras e ficar nos seus domicílios” foi fundamental para controlar a primeira vaga de casos, para qual o governo até já havia apresentado um conjunto de medidas para reduzir o impacto económico do surto de COVID-19, entre elas, a isenção do pagamento da luz e da água durante três meses.

Observatório de Macau Tower créditos: AFP

Novos casos importados

Quando falámos com Amélia, na segunda-feira, Macau registava o primeiro caso de COVID-19, depois de mais de 40 dias sem novos casos. “Nada é garantido neste momento. Tudo pode voltar a acontecer”, previa Amélia António. Hoje, já se contam 17 casos registados e Macau aprovou novas medidas de isolamento, entre ela, o encerramento quase total das fronteiras.

As autoridades de saúde da região já tinham afirmado que o perigo agora era de casos importados, principalmente provenientes de Hong Kong, Malásia, Singapura e de países europeus.

“Não vai ser fácil controlar com o aumento de casos vindos do exterior”, explica o médico, demonstrando alguma preocupação face às medidas implementadas que “continuam a deixar de fora os TNR (trabalhadores não residentes) do interior do continente”. “São cerca de 500 pessoas que podem entrar e sair de Macau sem atestado médico, como é exigido a todos que venham de lá”, indica.

Tal como no resto do mundo, a evolução da pandemia de COVID-19 é acompanhada de dia para dia e tem demonstrado como o cenário de casos pode mudar durante uma semana. Foi o que aconteceu em Portugal, que decretou o estado de emergência nesta quarta-feira. Assim, o médico José Manuel Esteves deixa o alerta aos portugueses: “que cumpram as orientações das autoridades de saúde para o bem de todos”.