No primeiro dia do mês, os alarmes soaram nas autoridades do território quando ficou confirmado que duas pessoas que trabalham em casinos de Macau e que vivem na cidade vizinha chinesa de Zhuhai estavam infetadas com o novo coronavírus.

Três dias depois, no dia 04 de fevereiro, Macau registou dois casos confirmados de novo coronavírus em residentes do território com ligação direta aos complexos onde estão os casinos: um deles uma funcionária do operador Galaxy e de um motorista de autocarro da Sociedade de Jogos de Macau.

Nesse mesmo dia, o chefe do executivo de Macau anunciou que os casinos iam suspender operações durante duas semanas. Uma “decisão difícil”, assumiu, uma vez que os casinos são o motor da economia da capital mundial do jogo.

Depois do encerramento, os operadores “já se encontravam a efetuar a medição da temperatura corporal a todos os visitantes e trabalhadores dos casinos, à sua entrada e saída, em cada uma das suas 405 entradas e saídas para clientes e 47 para trabalhadores”, assegurou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau, em comunicado.

“Desde 05 de fevereiro, a atividade dos casinos tem estado suspensa, tendo na mesma data a DICJ solicitado às concessionárias e subconcessionárias que, durante o período de suspensão, procedessem à limpeza e desinfeção das áreas de jogo, restaurantes e outras instalações integradas”, lembraram os responsáveis governamentais pelo jogo em Macau.

Agora, a partir da meia-noite, as medidas de segurança vão ser reforçadas proibindo o acesso aos casinos a todas as pessoas que tenham estado na província chinesa de Hubei, foco do surto, nos últimos 14 dias.