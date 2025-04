1. É possível fazer um crédito com o prazo de 40 anos se tiver mais de 45 anos?

Não é possível na maioria dos casos, isto porque o prazo do empréstimo tem um limite, de forma generalizada, para que a idade do proponente mais velho no final do empréstimo não ultrapasse os 75 anos. No entanto, existem produtos específicos em algumas instituições que permitem chegar aos 80 anos. Esta flexibilidade pode fazer a diferença entre um processo ser aprovado ou recusado.

2. A obtenção de um crédito habitação é possível para quem tem contrato de recibos verdes?

Sim. Contudo, o processo poderá ser mais complexo. Os bancos consideram que os trabalhadores independentes (com recibos verdes) apresentam um perfil maior de risco, por não terem rendimentos fixos. Para aumentar as hipóteses de aprovação, pode ser necessário apresentar um histórico de bons rendimentos e constantes ao longo do tempo, um fiador e/ou um maior montante de entrada. Além disso, existem algumas instituições financeiras que têm maior flexibilidade do que outras.

3. A amortização antecipada do crédito está isenta de penalizações?

Atualmente e até ao final do ano, quem possui um crédito habitação com taxa variável está isento do pagamento de comissão por amortização antecipada. Por este motivo, e para quem tem poupanças, poderá fazer sentido amortizar o valor para reduzir a prestação. Caso não existisse esta isenção, a comissão de amortização para taxas variáveis, seria de 0,5%. Nos créditos com taxa fixa, a comissão de amortização antecipada é de 2%.

4. É possível contratar o seguro de crédito habitação fora da instituição bancária?

Sim, é possível fazer o seguro de vida ou o seguro multirriscos fora do banco com o qual se está a contratar o crédito Habitação. Contudo, esta opção pode implicar a perda de bonificação nas condições financeiras oferecidas pelo banco. É importante efetuar uma análise comparativa dos custos totais em ambos os cenários - contratação dentro ou fora do banco – para entender qual é a opção mais vantajosa.

5. A concessão de crédito habitação abrange a compra de imóveis localizados fora do país?

Não de forma direta. Os bancos não financiam diretamente a compra de imóveis fora de Portugal. Para que tal seja possível, o cliente deverá ser proprietário de um imóvel em território nacional e usá-lo como garantia para obter o crédito. No entanto, é limitado o número de instituições de crédito que autorizam este tipo de operações, uma vez que acarretam um risco acrescido.