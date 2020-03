Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, impondo a quarentena a praticamente todos aqueles que entram no território.

Na mesma conferência de imprensa, as forças de segurança divulgaram que foram identificadas seis pessoas que terão violado a quarentena à qual estavam obrigadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos. Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais.