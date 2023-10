Para muitos portugueses, acordar todas as manhãs com um desconforto persistente, uma sensação de peso constante nas costas é uma realidade. Os dados de um estudo recente da campanha “Olhe pelas suas Costas” revelou um panorama alarmante: mais de 95% dos inquiridos relataram ter sentido dores nas costas em algum momento de suas vidas, e 62% sofrem de dores nas costas persistentes, com episódios de dor ocorrendo pelo menos uma vez por mês.

Estes dados são mais do que mera estatística. Representam um problema de saúde pública que merece a nossa atenção. As dores nas costas não afetam apenas o bem-estar físico, mas também têm implicações económicas e sociais significativas, com aproximadamente 24% dos inquiridos a afirmarem já ter faltado ao trabalho devido a esta condição.

É fundamental reconhecer a gravidade deste problema. Quando mais de um terço da população lida com dor nas costas persistente, isso tem sérias consequências para a qualidade de vida, produtividade no trabalho e sistema de saúde como um todo. As dores nas costas não são apenas desconfortáveis; elas podem levar à incapacidade, ao absentismo no trabalho e a custos crescentes com tratamentos médicos.

A informação obtida deste estudo, destaca também a necessidade de medidas de prevenção e educação sobre saúde. A coluna vertebral é uma estrutura central do nosso sistema musculoesquelético. Nesse sentido é crucial fomentar medidas de alteração do estilo de vida com redução do sedentarismo e reforço da musculatura.

É essencial investir em programas de educação pública sobre saúde da coluna, para que se tomem medidas preventivas desde a idade jovem. Além disso, é fundamental melhorar o acesso a serviços de reabilitação e fisioterapia, para que aqueles que sofrem de dores nas costas possam receber tratamento adequado e aprender a gerir a sua condição.

Estes números servem também para chamar a atenção para os sinais de alerta. Sintomas neurológicos, como perda de força ou alterações da sensibilidade, são indicativos de patologia mais grave e devem motivar a procura de ajuda médica especializada.

Em resumo, este estudo sobre a prevalência das dores nas costas em Portugal é uma chamada à ação. Devemos reconhecer que as dores nas costas não são uma condição trivial; são um problema sério de saúde pública que afeta uma parte significativa da população. A prevenção, educação e tratamento adequado são essenciais para lidar com esse problema e melhorar a qualidade de vida dos portugueses.

Um artigo do Professor Doutor Rui Duarte, Coordenador da Campanha “Olhe Pelas Suas Costas” e Diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar do Médio Ave.