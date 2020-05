5. Atletas normalmente menstruam menos

VERDADEIRO. Sim, mas depende do tipo de atletas; não menstruam menos quantidade de sangue/dias mas, frequentemente, têm irregularidades menstruais.

6. A mulher menstruada deve evitar pisar o chão descalça

FALSO. Não tem qualquer relação; é um verdadeiro mito.

7. Comer gelado ou tomar bebidas frias na menstruação pode causar hemorragias

FALSO. As mulheres têm um padrão menstrual que reconhecem individualmente, ou seja, há mulheres que menstruam mais e outras menos. O importante e normal é que cada uma reconheça o seu normal. Obviamente o nosso organismo não é um relógio bem afinado e tem pequenas variações normais e que não estão relacionadas, no caso da menstruação, com a alimentação ou higiene.

8. A mulher menstruada é pior a fazer sobremesas

FALSO. O mesmo comentário que fiz sobre os pés no no chão frio ou as bebidas geladas. Não existe qualquer relação; esta ideia é um verdadeiro mito.

9. Menstruação com cheiro forte significa infeção

FALSO. O sangue tem um cheiro ativo. As mulheres reconhecem o cheiro habitual. Se verificarem alterações do cheiro habitual devem consultar o seu médico.

10. No final do período, as mulheres ficam mais sonolentas e indispostas

FALSO. Na fase pré-menstrual algumas mulheres têm variações de humor, apetite, e até de peso. Isto chama-se síndrome pré-menstrual. Em geral, não interfere com o quotidiano mas se for o caso deve tratar-se.

11. Absorventes internos podem romper o hímen

FALSO. Os tampões são maleáveis e o hímen também tem alguma elasticidade pelo que as mulheres não correm este risco.

12. Absorventes internos provocam cancro

FALSO. O cancro do colo do útero está maioritariamente relacionado com uma infeção de transmissão sexual (infeção HPV). Na prevenção é fundamental a vacinação e as relações sexuais protegidas com preservativo.

13. A ovulação provoca cólicas

DEPENDE. Em algumas mulheres sim, mas as dores são mais frequentes na menstruação do que na ovulação.

14. Sangue claro na menstruação indica anemia

FALSO. Menstruar muito pode originar, como complicação, uma anemia.

15. Mulher grávida pode ficar menstruada

FALSO. A mulher engravida após a ovulação que, em geral, ocorre a meio do ciclo e não na menstruação.

16. Mulher que menstrua tarde demora mais tempo a entrar na menopausa

FALSO. Não é assim, exatamente. Sabemos que existe uma tendência familiar para a idade de entrada na menopausa. Assim, as mulheres cujas mães entraram tarde na menopausa têm tendência a entrar também tarde nessa fase.

17. Os homens têm mais prazer com mulheres menstruadas

FALSO. O prazer está dependente de muitas coisas até mais emocionais do que físicas. Alguma mulheres que não fazem um método de contraceção muito seguro, sabem que durante a menstruação não engravidam, o que as deixa mais tranquilas e pode dar a falsa ideia de que têm mais prazer.

18. No período menstrual fica-se mais sujeita a contrair doenças sexualmente transmissíveis

VERDADEIRO. As relações sexuais são uma forma possível de contágio de infeções. Existem infeções que se podem transmitir através das secreções vaginais e, também, através do sangue menstrual. Estamos a falar de VIH, hepatite, gonorreia, herpes, entre outras. Existem doenças que se transmitem pelo contacto sexual como é o caso do Herpes, HPV e de algumas infestações como é o caso da pediculose.

19. A menstruação pode causar endometriose

FALSO. A endometriose é uma doença crónica cuja origem ainda não está bem esclarecida. As mulheres com endometriose tendem a ter menstruações mais dolorosas e dores pélvicas que se podem manter permanentes ao longo de todo o mês.

20. O sexo feminino muda de comportamento quando ovula

FALSO. Algumas mulheres têm alteração do humor na fase pré-menstrual; na ovulação, nem por isso.

21. Durante o sangramento fica-se mais predisposta a infeções urinárias ou vaginais

FALSO. Como já referi, numa mulher saudável o sangue menstrual não condiciona o aparecimento de infeções.

22. A menstruação favorece o aparecimento de borbulhas

FALSO. Durante a fase pré-menstrual é frequente a pele ficar com características um pouco diferentes e nas mulheres com tendência para acne, as borbulhas podem aumentar ou agravar. Mas não é a menstruação que determina o aparecimento das borbulhas mas sim as modificações hormonais que acontecem no organismo nesta fase. E, em geral, é temporário.

23. Não se deve lavar a cabeça durante a menstruação

FALSO. Até é muito importante que a higiene seja cuidada nesta fase.

24. O sangue menstrual é nocivo para o pénis

DEPENDE. O sangue menstrual pode ser uma fonte de contágio de doenças. Existem doenças que se transmitem através do sangue, incluindo o menstrual. Não se trata do sangue menstrual ser nocivo para o pénis mas sim existir o risco de contágio de infeções em caso de relações desprotegidas durante o período menstrual. Um dos exemplos destas doenças é o VIH e a hepatite.

25. As relações sexuais podem antecipar a menstruação

FALSO. A menstruação vai ocorrer num terminado intervalo de tempo que cada mulher reconhece para si. Não é sempre igual nem exatamente rigoroso ao dia, ou seja, pode existir uma variação normal de alguns dias.

26. É impossível engravidar durante a menstruação

VERDADEIRO. Não é possível engravidar na menstruação; a gravidez só pode ocorrer na ovulação. Temos de considerar que a ovulação acontece em geral ao 14º dia do ciclo (para mulheres com ciclos regulares) o óvulo mantém-se fecundável no organismo feminino, em média, durante 5 dias pelo que o risco de gravidez acontece no dia da ovulação e durante estes 5 dias.

27. Absorventes internos podem levar à Síndrome do Choque Tóxico

DEPENDE. Há alguns casos descritos de choque tóxico ligado ao uso de tampões. São situações muito raras, pelo que as mulheres podem usar tampões com segurança desde que os troquem com regularidade.

28. O desejo sexual aumenta um ou dois dias antes da menstruação

FALSO. O desejo sexual depende de muitas coisas, simultaneamente. As mulheres que não fazem um método de contraceção seguro e que têm ciclos regulares sentem-se mais seguras na fase pre-menstrual pois sabem que nao correm riscos de uma gravidez e isso pode deixá-las mais disponíveis para o contacto sexual (da mesma forma que acontece na menstruação). Atenção, isto só e verdade para as mulheres com ciclos regulares.

29. Com a chegada da menopausa acaba o desejo sexual da mulher

FALSO. Com a entrada na menopausa existem alterações hormonais que podem modificar o desejo sexual. O desejo sexual não está só dependente das hormonas, mas está relacionado com um conjunto de estímulos, também emocionais. Com a menopausa algumas mulheres têm diminuição do desejo e do prazer sexual. Este é um motivo para procurar ajuda médica.

30. Não é normal o sangramento durar apenas um dia

DEPENDE. O número de dias da menstruação é variável de mulher para mulher.