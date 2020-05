O médico João Nuno Maia e Silva, professor de Dermatologia e Venereologia na Faculdade de Medicina de Lisboa e membro da direção Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), recomenda que se examine a pele da cabeça aos pés todos os meses.

"Basta usar uma luz brilhante, um espelho de corpo inteiro, um espelho de mão, duas cadeiras ou bancos e um secador de cabelo. Procure algo de novo, diferente ou incomum na sua pele e procure. O sinal que não existia e que tenha começado a crescer, o sinal que se tenha modificado ou que seja diferente de todos os outros sinais, a ferida que não cicatriza", explica.

"Não deve desvalorizar qualquer destes sinais de alerta. Não deve negar a sua existência", acrescenta.

Para a APCC, a pandemia COVID-19 não deve ser desculpa para deixar de procurar ajuda. "As unidades de saúde estão a criar condições para receber em segurança os doentes não-COVID pelo que não deve adiar a sua consulta", garante o médico.

Em caso de suspeita, deve consultar o seu médico assistente ou o seu dermatologista. Se o seu médico assistente ou o seu dermatologista não estiverem acessíveis devido ao COVID-19, verifique se estão a oferecer a opção da teleconsulta. Durante este período excecional que vivemos, e embora de qualidade inferior a uma consulta presencial, a teleconsulta poderá ajudar a sinalizar uma situação urgente.

Dados da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) indicam que, por ano, surgem 12.000 novos casos de cancro da pele em Portugal, mil dos quais melanomas que provocam cerca de 250 mortos anualmente.

O que fazer caso note que tem um sinal novo?

Tire fotos com o seu telefone de algo novo, diferente ou fora do comum na sua pele e monitorize a sua evolução no tempo. Compartilhe as fotos com o seu médico assistente ou com o seu dermatologista, que pode examiná-la e fornecer conselhos à distância.