De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), o uso de máscara é agora recomendado de forma mais generalizada, como medida complementar para travar a transmissão do novo coronavírus na comunidade. Neste vídeo, a médica dermatologista Helena Toda Brito explica como evitar os possíveis efeitos do uso prolongado da máscara na pele.