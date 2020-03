E se conseguisse manter a forma sem praticamente dar por isso? Se não faz desporto, tente, pelo menos, ter uma vida ativa com uma maior regularidade. Parece-lhe impossível? É mais fácil do que imagina! Mostramos-lhe, seguidamente, seis exercícios, validados por profissionais, que pode fazer enquanto executa as suas tarefas domésticas quotidianas. Uma forma original de tirar maior partido da sua vassoura e até mesmo do seu aspirador.

1. Glúteos no sítio

Debaixo do músculo dos glúteos, temos uma espécie de almofada de gordura, como muitos a descrevem, que é a responsável por dar uma forma arredondada a esta parte do corpo. Para moldar esta zona, contraia os glúteos várias vezes ao dia e, ao fazê-lo, mantenha a contração durante 30 segundos.

2. Abdominais firmes

Quando estiver em casa, ande em pontas dos pés e com as costas direitas, como se calçasse uns sapatos de salto alto imaginários. Contraia os músculos dos glúteos e dos abdominais ao mesmo tempo enquanto o faz.

3. Pernas mais esbeltas