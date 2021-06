A passagem dos anos, a falta de exercício físico e uma alimentação desequilibrada refletem-se na flacidez dos músculos e dos tecidos. Em consequência disso, a sua silhueta ressente-se e o reflexo que vê no espelho acaba por não ser, muitas vezes, aquele que idealizaria. Para inverter essa situação, propomos-lhe três exercícios muito simples, que pode executar facilmente em casa, no ginásio ou até mesmo na praia, nos dias em que as condições climatéricas o permitem.

Exercício 1

- Deite-se de lado, com o ombro apoiado no chão e mão na cabeça. Apoie a mão contrária no chão. Mantenha o corpo em linha reta.

- Suba e baixe a perna de cima, de seguida. Ao descer a perna, não a deixe pousar, para manter a contracção. Faça 20 repetições.

- De seguida, deite-se para o lado contrário e repita 20 vezes com a outra perna.

Exercício 2

- Deite-se com a barriga para cima, braços junto ao corpo.

- Apoie a cabeça no chão, fixe o olhar no tecto. Palmas das mãos viradas para baixo e pontas dos pés a apontar para a frente.

- Depois, suba a perna esquerda até tocar no peito com o joelho. Ajude com a mão para fazer mais pressão. Baixe e alterne com a perna direita. Faça 20 repetições.

Exercício 3

- Posicione-se com os pés juntos, permanecendo de pé. Dê, de seguida, um passo para a frente ou para trás até ao momento em que o pé posterior fique apenas apoiado pelo calcanhar.

- Baixe o joelho de trás como fosse tocar no chão, mas sem nunca lhe tocar, até que ambas as pernas e coxas perfaçam um ângulo de 90 graus. Ao mesmo tempo, realize uma extensão do braço, elevando-o com o punho cerrado e depois alterne. O braço que realiza o movimento deve ser o oposto da perna que está à frente.