Caminhar e correr ao frio. As (boas) razões para sair de casa e fazer exercício

Temperaturas baixas, chuva, ventos frios não parecem ser as condições ideais para dar um passeio ao ar livre. Mas caminhar e correr quando está frio não só é possível como tem vantagens. Quem é que não gosta de ficar mais meia hora na cama, no quentinho, quando toca o despertador? Ver televisão ou a ler um livro, deitado comodamente no sofá, coberto com uma manta, também é mais sedutor do que vestir uma gabardine para sair e fazer uma caminhada!

A vontade de caminhar que muitos têm durante os meses de bom tempo parece desaparecer rapidamente a meio do outono e durante os meses de inverno, tal como desaparece o vapor que sai das suas bocas quando o ar que expiram entra em contacto com o frio do ambiente. O frio não é uma desculpa válida. Além de ter outras opções à disposição, como caminhar num centro comercial ou na passadeira de um ginásio, as caminhadas ao ar livre têm muitas vantagens.

Esvaziar e descansar a mente e fomentar um trabalho muscular mais potente e enérgico são apenas dois dos benefícios. Quando está frio, a temperatura corporal pode ser regulada mais facilmente, ao contrário do que acontece nos dias de calor, em que esta sobe quando se caminha, o que faz com que o corpo receba o dobro da dose de calor. Mas há muitas outras (boas) razões para vencer a preguiça e a inércia e sair para caminhar nos meses frios do ano.

Dizemos-lhe, de seguida, quais são os benefícios para a sua saúde, assim como as medidas especiais que deve tomar antes de calçar as sapatilhas para proteger e preparar o seu corpo. Assim, pode regressar ao calor do lar, mais são, com a agradável sensação de missão cumprida. Saiba o que deve ingerir antes e depois de uma corrida e/ou de uma caminhada, descubra o tipo de vestuário que deve privilegiar e conheça ainda as melhores horas do dia para o fazer.

A alimentação do caminhante e do corredor de inverno

A atividade física no inverno requer cuidados específicos com a alimentação:

- Inclua na sua alimentação frutas, verduras, produtos integrais, cereais, carne, peixe e laticínios com pouca gordura.

- Um truque para comer de forma equilibrada e com poucas calorias consiste em encher metade do prato com verduras e dividir a outra metade em partes iguais para a carne e alimentos em que o principal conteúdo seja farinha ou amido, como sucede com a massa, o arroz e/ou as batatas. À sobremesa, coma fruta.

- Para enganar o estômago, numa altura em que a tendência é comer mais, convém ingerir uma sopa caseira ou um creme de verduras antes do prato principal. São saciantes e impedem que coma o prato principal com demasiada vontade.

- No inverno, também deve ingerir saladas e hortaliças. Os alimentos crus devem estar sempre presentes. Se não lhe apetecer, pode salteá-los ligeiramente ou cozinhá-los a vapor durante alguns minutos. São uma fonte rica de vitaminas e minerais.

- Não se esqueça dos vegetais da época, que são mais baratos e ajudam a evitar as carências nutricionais.

- Opte pelos cereais integrais que contenham mais fibra e acompanhe-os com vegetais.

- As carnes devem ser pobres em gordura, porque o corpo necessita apenas de um pouco mais de calorias, não de demasiadas.

- Hidrate-se sempre, bebendo água, sumos, sopas e leite.

As vistas que facilitam a tarefa

Quanto mais verde e natural, melhor. Caminhar no campo, mesmo com frio, melhora a memória e a atenção, concluiu uma investigação da Faculdade de Psicologia da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos da América. Este estudo internacional demonstra que interagir com a natureza tem um efeito calmante e regenerador nas pessoas, para além de as ajudar a descansar e facilitar os seus processos cognitivos, como alegam outros investigadores.

Segundo vários estudos científicos, durante um passeio ou uma corrida pelo campo, as ideias problemáticas desvanecem e surgem novas soluções. Os investigadores Marc Berman, John Jonides e Stephen Kaplan descobriram, num dos trabalhos que realizaram, que a memória e a atenção aumentam em cerca de 20% depois de uma hora de contacto com a natureza, simplesmente dando um passeio pelo parque, mesmo com frio e até com chuva ou neve.

Sem desculpas para ficar em casa

Bastam poucos minutos de caminhada no inverno para obter resultados ainda melhores do que julgava conseguir atingir. Apesar das baixas temperaturas não convidarem a fazer exercício ao ar livre, caminhar no inverno pode ser muito mais rentável fisicamente do que fazê-lo em alturas de maior calor. O seu corpo põe-se em movimento quase imediatamente para se livrar do frio, caminhará num ritmo muito mais rápido e contínuo, e acelerará com maior frequência.

Isto implica um trabalho muscular exigente e, portanto, queimará mais calorias do que numa sessão noutra altura do ano. Uma vez quente, o seu organismo permanecerá ativo e em movimento para manter a temperatura, o que faz com que liberte endorfinas, hormonas que a brindam com uma sensação de euforia, entusiasmo e bem-estar, as hormonas da felicidade, como muitos também lhes chamam, fazendo diminuir o mal-estar provocado pelo frio.

Conselhos para sentir calor durante a atividade