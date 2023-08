Na praia, no parque, no jardim, ou no campo, todos os locais são favoráveis para um convívio entre si e as pessoas que mais gosta. Se vai fazer um piquenique, indicamos-lhe dez cuidados que podem ajudar a torná-lo mais seguro e equilibrado, prevenindo o aparecimento da azia e da indigestão, dois dos principais inimigos do nosso estômago.

Optar por refeições ligeiras – As frutas e hortícolas devem integrar os alimentos da sua refeição. Tomate cherry, morangos, melancia, cenoura, pêssego, ananás, alface, pepino, brócolos, maçã verde, mirtilo, couve roxa, uva e ameixa são um must have a colocar na cesta de piquenique. Evitar alimentos fritos e ricos em açúcar, gorduras e sal – Este tipo de alimentos são uma causa muito comum de azia e de refluxo, uma vez que desaceleram o esvaziamento do estômago. A alternativa é deliciar-se com refeições à base de cozidos, grelhados, escaldados ou assados. Seja amigo do seu estômago! Substituir os citrinos e os refrigerantes – Os limões e as laranjas são muito ácidos. Também os refrigerantes contêm ácido cítrico para ajudar a dar um sabor mais equilibrado. Para manter-se hidratado, há outras opções de bebidas que podem deixar o seu estômago feliz, tais como a água sem gás, ou aromatizada feita com uma fruta espremida muito diluída em água, infusões de hortelã, menta ou canela, ou sumos e batidos de fruta naturais (sem citrinos). Frutos vermelhos, maçãs, peras e bananas são menos ácidas e devem ser incluídos no seu piquenique. Dizer adeus ao picante – A comida picante é uma escolha popular para muitos de nós, mas pode ser uma fonte de problemas para quem tem azia. Para aqueles que são adeptos de picante, é importante removê-lo da lista de ingredientes. Experimente utilizar ervas aromáticas para dar mais sabor à comida. Cozinhar os alimentos a temperaturas adequadas – Caso o piquenique inclua alimentos confecionados, é fundamental garantir que estes são cozinhados acima dos 70ºC e, preferencialmente, no próprio dia. Carne, ovos e peixe devem ser particularmente bem confecionados. Armazenar os alimentos a temperaturas seguras – Os microrganismos multiplicam-se muito depressa à temperatura ambiente ou quando os alimentos estão expostos ao calor. Assim, é essencial conservá-los no frio, idealmente abaixo dos 5ºC, num local abrigado da exposição solar. Este é um cuidado que deve ter tanto na viagem até ao local do piquenique, como durante o mesmo, e até ao momento de consumo dos alimentos. Garantir a frescura e qualidade dos alimentos – O primeiro passo para garantir a segurança das refeições é a escolha de alimentos frescos, dentro do prazo de validade e processados de forma segura (por exemplo, enlatados que são esterilizados). Excluir alimentos mais perecíveis e suscetíveis a alterações pelo calor – Para reduzir riscos, se puder, evite alimentos como queijo, fiambre, leite, marisco, molhos (maionese, natas e bechamel) ou ovos. Separar alimentos crus de alimentos cozinhados – Guarde os alimentos do piquenique em embalagens ou recipientes fechados, preferencialmente de vidro, para que não haja uma contaminação cruzada de microrganismos. Isto porque será mais difícil eliminar microrganismos patogénicos presentes. Manter a limpeza – Lavar as mãos frequentemente, ou desinfetá-las com uma solução de álcool gel, caso não tenha por perto um local onde lavá-las. Esteja atento aos alimentos para protegê-los dos insetos, pragas ou outros animais. Mantenha os sacos do lixo fechados e deite-os fora no final do piquenique.