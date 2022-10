Todos os anos, surgem novas tendências alimentares que rapidamente passam a influenciar o quotidiano dos portugueses. Ainda que, por um lado, algumas mudanças possam trazer benefícios, por outro, a saúde oral pode ser verdadeiramente impactada, se não existirem os cuidados necessários.

“A alimentação tem uma grande influência na saúde oral, sendo várias as doenças, ao nível dos dentes e gengivas, que podem ser provocadas pelo teor de açúcar ou de acidez dos alimentos que ingerimos regularmente. Assim, quando se procura mudar o tipo de alimentação ou acrescentar novos hábitos, é importante garantir que se estão a ingerir os alimentos certos na altura correta para que não existam impactos negativos na saúde oral”, explica Pedro Cosme, médico dentista na MALO CLINIC Lisboa.

Conheça o impacto de três tendências alimentares com a ajuda do médico dentista Pedro Cosme:

1. Redução do consumo de carne e peixe

Ainda que adotar este estilo de vida possa ter grandes benefícios, ao retirar da alimentação a carne e o peixe, pode diminuir-se perigosamente a ingestão de alguns nutrientes que têm um papel fundamental na saúde oral. É o caso de proteínas, cálcio, fósforo e vitaminas A, D e K, que ajudam na regeneração de dentes e gengivas, e de gorduras, ferro e das vitaminas B12 e C, que reduzem o risco de aftas e doenças gengivais. Por outro lado, a tentativa de repôr esse défice de nutrientes pode levar a comer pequenas porções de alimentos várias vezes ao longo do dia ou nos intervalos das refeições, o que pode aumentar significativamente o risco de cárie e de erosão ácida. Assim, para que a redução do consumo de carne e de peixe na alimentação seja feita garantindo que não exista um défice nutricional, é essencial que médico dentista e nutricionista comuniquem de modo a encontrar o equilíbrio certo.

2. Água com limão em jejum

A água com limão antes do pequeno-almoço é uma prática rotineira para várias pessoas e pode ser uma ameaça à saúde oral pela sua acidez. Uma vez que, durante a noite, a produção e fluxo de saliva - que é responsável por neutralizar os ácidos - diminuem consideravelmente, durante a manhã e ainda em jejum, os dentes estão mais propícios à erosão dentária. Assim, qualquer água - ou mesmo sumos - com frutas ácidas, como limão, laranja ou abacaxi devem ser evitadas em jejum ou nos intervalos das refeições.

3. Snacks de fruta desidratada

Os snacks passaram a fazer parte do dia a dia de qualquer despensa pela sua fácil ingestão e, quando comprados já feitos, tempo de preparação nulo. Porém, é importante perceber que, ainda que à primeira vista pareçam bastante saudáveis, os snacks de fruta desidratada ou outros vegetais podem impactar a saúde oral, por muitas vezes, terem açúcares adicionados e uma consistência que facilmente adere aos dentes, aumentando a incidência de cáries. Assim, este tipo de alimento deve ser consumido de forma bastante moderada, entre intervalos das refeições e, idealmente, ser feito em casa, para garantir que não existe adição de açúcares que aumentem o risco cariogénico.