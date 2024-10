Os componentes dos alimentos influenciam diretamente o estado da saúde, pelo que é importante estar ciente dos impactos dos vários grupos de alimentos e garantir uma dieta equilibrada.

“A alimentação é muito importante para a saúde geral e oral. Se, por um lado, sempre ouvimos falar dos riscos dos açúcares para os dentes, por outro existem alimentos ricos em vitaminas que são muito benéficos para a saúde oral e cujo consumo é recomendado. É importante compreender, ainda assim, que além de uma alimentação saudável, a saúde da boca depende também dos hábitos de higiene oral, como a escovagem duas vezes ao dia, a utilização de fio dentário e as consultas de rotina com o médico dentista”, começa por explicar Pedro Cosme, Médico Dentista na Malo Clinic Lisboa.

Assim, eis os impactos de cada grupo da roda dos alimentos na saúde oral:

1. Cereais, tubérculos e derivados

Os cereais, tubérculos e derivados, onde se encontram o pão, as massas e o arroz, são uma boa fonte de energia e de fibras, que ajudam na digestão. Ainda assim, estes alimentos são também ricos em amido, que podem ser transformados em açúcares e contribuir para a formação de placa bacteriana e danificação do esmalte. Por esse motivo, é essencial escovar os dentes após as refeições principais e beber água, de forma a minimizar os riscos deste grupo na saúde oral.

2. Frutas

As frutas contêm fibras e vitaminas que são muito benéficas para a saúde das gengivas. Além disso, são ricas em água, o que ajuda a produzir saliva que remove bactérias e partículas de alimentos. Apesar disto, certas frutas como a laranja e o limão são muito ácidas, o que pode levar ao desgaste do esmalte dentário, se consumidas em excesso. Para o evitar, estas frutas devem ser consumidas preferencialmente durante as refeições, aguardando cerca de 30 minutos antes de escovar os dentes, para evitar a erosão do esmalte, e nunca em jejum ou nos intervalos das refeições.

3. Hortícolas

Ricas em fibras e antioxidantes, as hortícolas são muito benéficas não só para a saúde em geral como para a saúde oral. Vegetais como a cenoura, a alface, o tomate ou os brócolos são ricos em água, fibra, vitaminas e minerais, ajudando a fortalecer os dentes e tornar as gengivas mais saudáveis.

4. Laticínios

Os laticínios são fontes de cálcio e fósforo, que ajudam a fortalecer os dentes e a remineralizar o esmalte dentário, evitando o risco de cáries ou outras complicações dentárias. No caso do queijo, este alimento estimula até a produção de saliva, benéfica para a limpeza da boca. Ainda assim, para garantir que não têm impactos negativos na saúde oral, laticínios como iogurtes devem ser consumidos sem açúcares adicionados, para que não aumentem o risco de cáries.

5. Carnes, pescado e ovos

Alimentos como as carnes, o peixe e os ovos são ricos em proteínas e fósforo, que ajudam no desenvolvimento e manutenção de dentes e ossos saudáveis. Contudo, quando são processados e ricos em sal e conservantes podem ter um impacto negativo na saúde geral e também oral, contribuindo para problemas gengivais. É importante, por isso, privilegiar carnes magras e peixe fresco em vez de carnes processadas, bem como escovar os dentes e usar fio dentário após as refeições.

6. Leguminosas

As leguminosas fornecem proteínas vegetais, fibras e minerais, pelo que ajudam a fortalecer os dentes e promovem, de uma maneira geral, uma boa saúde oral. Tal como as hortícolas, são ricas em fibra, essencial na limpeza dos dentes e das gengivas. Após o seu consumo, é recomendado ainda assim escovar os dentes e utilizar o fio dentário para garantir que não ficam quaisquer resíduos na boca.

7. Óleos e gorduras

Algumas gorduras saudáveis, como os óleos vegetais, fornecem vitaminas e são benéficas para a saúde das gengivas. Contudo, o aumento do consumo de alimentos fritos e ricos em gorduras saturadas tem-se vindo a revelar prejudicial para a saúde geral e oral, contribuindo para inflamações e problemas nas gengivas. Para evitar estas complicações, é importante optar por gorduras saudáveis como azeite e óleos vegetais, mantendo uma dieta equilibrada.

Uma alimentação equilibrada e variada deve abarcar doses adequadas de alimentos de cada grupo alimentar, ser rica em alimentos com diferentes texturas e evitar alimentos processados e muito ricos em açúcar. Esta é a base para uma boca saudável e para uma excelente qualidade de vida. Além disto, é importante garantir uma boa hidratação, bebendo diariamente uma quantidade generosa de água, adequada à composição corporal, ao clima e à atividade física praticada.