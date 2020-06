Este novo regime de trabalho foi uma delas. Embora tenhamos todos mostrado uma enorme capacidade de adaptação, é também comum sentirmos dificuldades em gerir o stress que estas mudanças e este novo regime de trabalho exigem. Para além disso, em muitos casos, além de um novo formato de trabalho, acresce uma gestão radicalmente diferente da vida, num espaço da casa agora transformado numa multiplicidade de espaços e de tempos. Acresce ainda a incerteza e as mudanças constantes associadas ao desconfinamento gradual.

Segundo um estudo recente divulgado pela Universidade Europeia, 49% dos portugueses inquiridos sentem que trabalham mais estando em casa do que trabalhariam numa situação normal. No mesmo estudo, as mulheres reportam um nível mais elevado de stress e cansaço, em comparação com os homens.

Estas mudanças acontecem num contexto completamente extraordinário. Não se trata apenas de teletrabalho. Tentamos travar uma pandemia que, naturalmente, traz consigo um conjunto condicionantes e preocupações que acabam por desgastar ainda mais as pessoas. Aliado a isto, o isolamento social, o sedentarismo, a dificuldade em estabelecer “limites” e horários e a má alimentação, são fatores que contribuem para o aumento dos níveis de stresse.

Primeiro que tudo é importante termos noção de que é natural sentirmo-nos stressados, cansados, frustrados e sobrecarregados com toda esta situação. Temos que gerir muita informação e mudanças constantes, ora no sentido do confinamento e da compreensão do que se estava a passar, ora no sentido do desconfinamento gradual e de como podemos fazê-lo em segurança. é necessário aprendermos a confiar em nós próprios e na nossa capacidade para gerir estes sentimentos. Por vezes, sentimo-nos “fracos”, porque estamos mais tristes ou zangados, ou porque não sentimos tanta vontade de fazer coisas, ou até de aproveitar para realizar as sugestões e estilos de vida que vamos vendo nos media. Pelo contrário, temos sido muito fortes, e mesmo quando vacilamos um pouco, poderá ser uma respostas ao desgaste precisamente de todas as mudanças, pressão e incerteza que temos gerido.

Para gerirmos o teletrabalho com maior equilíbrio emocional poderá ser importante manter uma rotina e estrutura. Em casa, o trabalho pode ser mais autorregulado e isso é mais difícil. Se no local de trabalho tínhamos uma rotina e horários, em casa não deve ser diferente. Isto ajudá-lo-á a conseguir manter a “divisão” trabalho/vida familiar. Tentar encontrar um lugar onde possa passar a trabalhar também ajuda a “desligar” quando encerrar o computador e a sair desse mesmo local. Fazer várias pausas e fazer uma tarefa noutra divisão da casa, de forma a evitar estar o dia todo sentado à secretária, também é muito importante. A rotina implica estabelecer horários para trabalhar, por isso, as pessoas devem cumpri-lo. Ficar a trabalhar até tarde e non-stop só porque está em casa não é saudável nem para o próprio, nem para a sua família. É importante haver tempo para tudo.