O conceito de salário emocional tem-se revelado cada vez mais determinante para aumentar a satisfação dos colaboradores e, consequentemente, a produtividade das empresas.

A última pesquisa da Confederação Mundial do Emprego (CME) concluiu que 83% dos executivos afirmaram que, após a pandemia, os trabalhadores valorizam tanto a flexibilidade quanto a remuneração e inclusivamente estão dispostos a ganhar menos em troca de melhores condições e regalias.

Neste sentido, a Gi Group Holding, empresa de soluções de Recursos Humanos, apresenta as cinco regalias que os trabalhadores mais irão valorizar no local de trabalho em 2025.

1. Regime de trabalho flexível

Equilibrar a vida profissional e pessoal é fundamental para o bem-estar. Horários flexíveis, modelos de trabalho híbridos ou remotos, e até ajustes sazonais, como jornadas reduzidas no verão, vão ter um papel cada vez mais importante no recrutamento, sobretudo com algumas empresas a recuar e a voltar ao regime 100% presencial. Este equilíbrio reduz o stress, aumenta a satisfação e fideliza talentos, além de alargar o alcance das empresas a profissionais que, de outra forma, poderiam estar limitados por fatores como localização geográfica ou responsabilidades pessoais.

2. Apoio à saúde mental

Com o estigma em torno da saúde mental a diminuir, os trabalhadores procuram ambientes onde possam abordar e gerir temas como stress e burnout. Em 2025, as empresas que oferecerem dias de saúde mental, workshops de bem-estar ou apoio psicológico personalizado terão uma vantagem competitiva face às que não apoiam os trabalhadores. O impacto positivo na produtividade será evidente, criando um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados e apoiados.

3. Literacia financeira

A ansiedade financeira é uma realidade que afeta muitos trabalhadores e que, consequentemente, influencia o seu desempenho. Promover a literacia financeira através de programas de educação financeira, workshops sobre gestão de dívidas ou consultoria personalizada será uma prioridade para as empresas que desejem promover a tranquilidade dos seus colaboradores. Esta abordagem reduz o stresse financeiro e aumenta o foco.

4. Oportunidades de desenvolvimento de carreira

O crescimento pessoal e profissional continuará a ser uma prioridade em 2025. Programas de formação contínua, certificações, upskilling ou reskilling, workshops especializados e iniciativas de mentoria são cada vez mais valorizados pelos trabalhadores. Este investimento no desenvolvimento de competências não só beneficia os colaboradores, como também reforça a competitividade das empresas, que ganham equipas mais preparadas e motivadas.

5. Tecnologia e automação

Com a tecnologia a desempenhar um papel cada vez mais central no trabalho, os colaboradores esperam que as suas funções sejam complementadas por ferramentas inovadoras que aumentem a eficiência e reduzam tarefas repetitivas. Empresas que integrem tecnologias de ponta e automação nos seus processos destacam-se como mais atrativas, permitindo um equilíbrio entre produtividade e contributo humano.

“As exigências dos trabalhadores em relação às regalias e benefícios evoluem continuamente. No passado, adaptávamos as nossas vidas ao trabalho, agora, esperamos que o trabalho se adapte ao nosso estilo de vida. Investir numa cultura organizacional centrada no bem-estar, na saúde mental e no desenvolvimento pessoal não é apenas uma questão de responsabilidade, mas também uma estratégia para aumentar a produtividade e criar uma cultura empresarial forte obter”, António Carvalho, Business Director Gi Group.