Os tempos agitados que vivemos nem sempre nos deixam margem de manobra para descansarmos e para nos abstrairmos do que nos rodeia. As solicitações são muitas e, por norma, exigentes, com momentos de ansiedade, nervosismo e stresse a condicionar a nossa existência. Existem, no entanto, vários exercícios a que pode recorrer para conseguir relaxar nessas alturas mais complicadas. As recomendações de Vítor Rodrigues, psicólogo clínico e ex-presidente da EUROTAS - Associação Transpessoal Europeia.

Exercício para acalmar a respiração

Comece com uma respiração rápida, um pouco ofegante, que seja até desagradável. Mantenha-a durante um ou dois minutos. Vá, depois, reduzindo o ritmo até passar a uma respiração muito suave e profunda. Coloque, de seguida, a ponta da língua atrás da parte superior dos dentes.

Exale completamente o ar pela boca. Inspire silenciosamente e profundamente pelo nariz em quatro tempos. Seguidamente, retenha o ar durante sete tempos. Exale, por fim, o ar de forma sonora em oito tempos. Repita os últimos três passos para atingir o objetivo.

Exercício para trabalhar a imaginação

Sentado confortavelmente, respire calma e profundamente algumas vezes, procurando relaxar. Relaxe progressivamente cada um dos músculos do rosto, do pescoço, das omoplatas e dos braços. Sinta-se completamente relaxado. Assim que o conseguir, visualize uma imagem que lhe seja agradável. Concentre-se e perca-se nessa imagem e nos seus pormenores.

Exercício para promover a calma

Em casa ou ao ar livre, novamente numa posição confortável, experimente também fazer este exercício. Durante cinco minutos, faça todos, mas mesmo todos, os movimentos em câmara lenta. Isso irá forçá-lo a usar o corpo de outra maneira, dando muita atenção a gestos habitualmente mecânicos. O efeito pode ser muito calmante.

Exercício para relaxar o organismo

Existem modalidades mais enérgicas para descarregar energia ou atividades mais calmas para relaxar. Se o seu caso é o primeiro, saiba que o body combat ou o body attack são duas opções certas para si. Se praticar estas modalidades duas vezes por semana obterá, para além do combate à ansiedade, mais-valias para a saúde, como a perda de massa gorda, uma maior tonificação muscular e a prevenção de doenças cardiovasculares. Se prefere alternativas mais calmas, o ioga ou o pilates são boas opções.

Com uma prática mínima de duas vezes por semana, obterá benefícios como alívio das dores, do aumento da força muscular, da agilidade, da mobilidade e da correção postural no caso do pilates ou desenvolvimento da flexibilidade, relaxamento, concentração e tranquilidade mental no caso do ioga. As duas primeiras modalidades não são adequadas se sofre de problemas na coluna, nas articulações ou nos ossos, se está grávida ou, ainda, se sofre de insuficiência cardíaca de esforço no caso do body attack.