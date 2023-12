Estima-se que uma em cada cinco pessoas tenha um problema de saúde mental, mas que apenas metade recebe o tratamento de que precisa. Uma possível explicação para este facto refere-se ao estigma em relação à saúde mental, o qual se constitui uma barreira à prevenção de problemas de saúde mental, à promoção do bem-estar e à procura de cuidados de saúde adequados.

A literatura demonstra que problemas de saúde mental sem tratamento adequado representam um grande fardo para a saúde pública durante todo o ciclo de vida. Considerando que os jovens se encontram numa fase caracterizada pela adoção de hábitos que se tendem a manter ao longo da vida, é fundamental apostar em intervenções dirigidas a esta faixa etária que sensibilizem para a importância da saúde mental, promovam atitudes de tolerância face à diferença e reduzam o estigma em relação a pessoas com problemas de saúde mental.

De modo a dar resposta a esta prioridade, desenvolveu-se o projeto WeARTolerance da Universidade Lusófona, com o apoio da Fundação La Caixa, que já contou com a implementação de uma intervenção baseada nas artes para reduzir o estigma relacionado com a saúde mental.

Atualmente, o projeto encontra-se na fase de realização de um estudo sobre as atitudes de crianças, adolescentes e adultos em relação a pessoas com problemas de saúde mental. A participação neste estudo por parte da população é um contributo essencial que cada pessoa pode dar para ajudar a compreender as atitudes relativas à doença e saúde mental em Portugal.

Assim, os resultados do estudo irão permitir mapear as necessidades neste âmbito, a fim de desenvolver iniciativas adaptadas a diferentes contextos e públicos-alvo para uma sociedade mais informada e tolerante em relação à saúde mental.

Para participar no estudo, pode aceder a um dos seguintes links/QR codes de acordo com a faixa etária:

Crianças e adolescentes (10-17 anos)

https://ulusofona.qualtrics.com/jfe/form/SV_ag8CqepI7fTWKx0?fbclid=IwAR1PW_rvYnnsl6q3gYbmVx7Rhi-Zfp8y1TEwpvbcuzx2HzeXtNENyF35Hv0

Adultos (18+ anos)

https://ulusofona.qualtrics.com/jfe/form/SV_byBdJreO2yrBBIO?fbclid=IwAR0pJoqCLhrqJE4-za9cRut0pnI9z8AADsE1eyLeUWUMpr9i4vm4ofeQSMw