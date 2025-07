Se treina ao ar livre, não é recomendado manter a intensidade. Quando está muito calor, o corpo trabalha mais para se manter fresco, o que significa que vai aumentar a frequência cardíaca, transpirar mais e a temperatura corporal vai subir mais depressa.

Isso faz com que o mesmo treino que se faz noutra altura do ano seja agora mais exigente e mais arriscado.

O calor em excesso pode provocar desidratação, cansaço e até mal-estar durante o exercício. É importante ajustar a forma como se treina nesta altura do ano.

Em vez de manter o ritmo, modere a intensidade, faça mais pausas e escolha os momentos mais frescos do dia, logo pela manhã ou ao final da tarde. Assim protege-se e consegue manter a consistência sem se colocar em risco.

Pode também procurar e apostar no treino indoor como no ginásio, onde é possível manter a qualidade do treino. Em ambiente de ginásio pode, por exemplo, continuar a fazer exercícios de força e corrida na passadeira, sem o stress do calor. Mantém a qualidade do treino com mais conforto e menos risco.

O verão não é uma altura para parar, mas sim para ajustar. O mais importante é manter uma rotina, respeitando os limites do corpo. Ajustar o treino ao calor não é sinal de retrocesso, mas um sinal de bom senso e responsabilidade.

Um artigo de Cláudia Dias, coordenadora e Personal Trainer da Lusíadas Sport.