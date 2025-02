Encontrar fios de cabelo na almofada, ao acordar, caídos durante o banho ou presos na escova é uma experiência comum que pode gerar preocupação. A perda diária de cabelo é um fenómeno natural que afeta toda a gente, então, como distinguir entre uma queda fisiológica normal e um problema que exige atenção médica?

Estima-se que uma pessoa tenha, em média, entre 80.000 e 150.000 fios no couro cabeludo, que seguem o seu ciclo de vida: crescimento, repouso e queda.

Ciclo de vida do cabelo

O ciclo de vida do fio de cabelo – que pode durar de 4 a 8 anos - desenvolve-se em três fases principais e cada uma delas desempenha um papel crucial na manutenção de um cabelo saudável.

Fase Anágena (Crescimento): Representa o período mais longo do ciclo, com duração de 3 a 7 anos. Nessa fase, cerca de 85-90% dos fios de cabelo estão em crescimento ativo (cerca de 1 cm por mês).

Fase Catágena (Transição): É uma fase curta, de 2 a 3 semanas, durante a qual o fio de cabelo deixa de crescer e começa a separar-se da raiz. Apenas 1% a 2% dos fios de cabelo estão nessa fase simultaneamente.

Fase Telógena (Repouso): Esta última fase, que dura de 2 a 3 meses, corresponde ao período de repouso completo do folículo. Cerca de 10% a 15% dos fios de cabelo estão nessa fase e, quando esta termina, caem naturalmente.

Este ciclo permite uma renovação gradual e contínua dos fios de cabelo, mantendo a sua aparência saudável e uniforme.

Perder de 50 a 100 fios de cabelo por dia é considerado normal e faz parte do ciclo natural de renovação do cabelo, no entanto, quando a queda ultrapassa essa quantidade por mais de quatro a seis semanas, acompanhada de sinais como afinamento capilar ou falhas visíveis, pode ser indicativo de um problema que requer intervenção.

É fundamental procurar ajuda especializada nos seguintes casos:

- Queda superior a 100 fios por dia por mais de um mês.

- Áreas do couro cabeludo com falhas visíveis.

- Fios de cabelo mais finos e frágeis, com menor densidade.

Um artigo do médico Carlos Portinha, diretor clínico do grupo Insparya.