Por ter implícitos movimentos de um grande número de músculos e um alto volume de contrações musculares, a dança é um ótimo exercício para despender calorias e perder gordura a longo prazo. No entanto, não existem propriamente exercícios que façam, intencionalmente e de forma imediata, perder gordura de forma localizada. Embora haja regiões do corpo onde se perde gordura com maior velocidade, esta é uma questão que depende da composição corporal individual.

As danças que promovem um maior dispêndio energético são as que se praticam de forma competitiva, por serem mais exigentes. Os profissionais de dança perdem cerca de 11,3 calorias por cada quilo de peso, em cada hora de prática. Mas, se se habituar a fazer uma pausa e a dançar em casa, entre uma e outra atividade doméstica, também emagrece. Para conhecer os muitos benefícios desta arte e também saber qual é o dispêndio exato de calorias de cada uma delas, clique aqui.

As modalidades mais aconselhadas

Regra geral, as danças com maiores dispêndios energéticos são as danças de discoteca, a polca, o country e a música folk, com 7,8 calorias por cada quilo de peso por hora de prática. A polca é um estilo de dança de origem polaca e o folk abrange danças tradicionais de todo o mundo, incluindo o folclore português. Seguem-se as danças de salão rápidas, com 5,5 calorias por cada quilo de peso, por hora de prática.