Por todos estes motivos, "as danças tradicionais são um modelo alternativo de convívio, mesmo como opção para sair à noite", refere. "Estamos a redescobrir e reiventar a tradição antiga", congratula-se. Os pontos fortes desta dança são a extroversão, o convívio, a diversão, o contacto social, a integração e o espírito de grupo.

Sapateado

É outra das danças que dão espetáculo. "Sapatear é dançar com os pés", afirma Dante Martinho, professor de sapateado. "Os movimentos são impulsionados para se chegar ao som, cada passo tem um ritmo como objetivo", esclarece. Flamenco, irlandês e americano são os principais estilos, com origens e características distintas.

"O irlandês exige muita postura e é feito com música tradicional irlandesa", explica o especialista. "No americano, o corpo fica mais à vontade, uso vários tipos de música, como jazz, brasileira, funk, hip hop, e também há números sem música", esclarece ainda o profissional da dança.

Indicado para crianças a partir dos cinco a oito anos, pode ser iniciado em qualquer idade ao longo da vida. Os seus pontos fortes são a coordenação motora, o sentido de ritmo e musicalidade, a descontração e extroversão que proporciona, o fortalecimento muscular de pernas, tornozelos e pés e a disciplina e trabalho de grupo que incute.

Danças orientais

Popularizada no ocidente como dança do ventre, centra-se nos movimentos da zona pélvica, mas envolve braços, pernas, tronco e o corpo de forma global. Originária da região do Médio Oriente, "pensa-se que surgiu no ano 5000 antes de Cristo, era usada em ritos de tributo aos deuses pela fertilidade dos campos e das mulheres", explica a bailarina e professora Cris Aysel, uma das criadoras do Estúdio Mantab.

A riqueza cultural de que é fruto justifica a existência de diferentes estilos, do clássico ao folclore, passando pelo uso de acessórios como o bastão e pela ênfase de zonas específicas do corpo, como a cabeça e cabelos. Véu e cintos de moedas são acessórios característicos. Os pontos fortes deste tipo de dança são a consciência dos músculos da zona pélvica, pernas e ancas, a feminilidade e a autoaceitação e autoestima que proporciona. Dança contemporânea Tem origem nos anos da década de 1970, já em pleno século XX. Pina Bausch, dançarina e coreógrafa alemã, falecida em junho de 2009, com 68 anos, é considerada a grande precursora deste estilo, associado ao movimento expressionista. "Vai beber a áreas como as artes plásticas, a arquitetura e, principalmente, o teatro", explica Carla Ribeiro, ex-bailarina profissional e professora de dança. Distanciando-se da tradição do balé clássico, "é uma dança mais voltada para o indivíduo e para a exploração do próprio corpo. Não é tão exigente a nível técnico, mas exige mais improvisação, capacidade de libertação e entrega", considera. Melhora a postura, a consciência do centro do corpo, a força, a elasticidade, o autoconhecimento, a exploração do corpo e das emoções, o improviso e o trabalho de grupo. Hip-hop e ragga Dinâmicos e energéticos, são dois estilos urbanos complementares muito em voga em Portugal. Enquanto o hip-hop "surgiu nos anos de 1970 em Nova Iorque, onde as comunidades jamaicanas, latinas e afroamericanas se reuniam", o ragga "tem raízes afro-americanas e inspira-se numa espécie de reggae eletrónico, misturado com a batida do hip-hop", explicou à edição impressa da Saber Viver Osvaldo Magalhães, professor de dança. "A primeira aula pode ser assustadora, mas é normal não se conseguir acompanhar os movimentos", avisou na altura. "É preciso dar tempo ao corpo, sentir a música, relaxar e deixar-se contagiar", recomenda o docente. Os pontos fortes destas danças são o aumento da coordenação motora e da capacidade de concentração, bem como da consciência e do controlo do corpo, para além da intencionalidade dos movimentos. Danças africanas Funaná, kuduro, semba e kizomba, as mais populares, "integram-se na cultura de música tradicional e social dos países africanos de língua oficial portuguesa, dançada em baile", explica Ricardo Sousa, professor de dança. Originário de Cabo Verde, o funaná é dançado a par, tal como o semba ou o kizomba de Angola, enquanto o também angolano kuduro "é individual, mais libertador e de improviso", explica o especialista. Ricardo Sousa destaca a ascensão internacional do kizomba. "Não é difícil de aprender. A batida e a melodia são cativantes. Há passos básicos, mas também se improvisa. As pessoas aprendem nas aulas e praticam ao fim de semana nas discotecas", refere. Os pontos fortes destas danças são o seu sentido de ritmo, a componente social, o trabalho de grupo a que obriga, a integração e o sentimento de extroversão que proporciona. Danças brasileiras Samba, axé e forró compõem o arco-íris de ritmos brasileiros ensinados em muitas escolas de dança em Portugal. Une-os a animação, garante Éli Fagundes, professora de dança. "Ninguém fica parado ao ouvir as músicas", refere mesmo. Enquanto no samba, natural do Rio de Janeiro, o trabalho é feito sobretudo com os pés e a cintura, o axé, baiano, é um estilo coreografado em que são executados os movimentos indicados na própria música. Já o forró, "uma espécie de salsa meio lambada", como Éli Fagundes o descreveu à Saber Viver, é dançado a par. Na maioria das aulas, misturam-se os três estilos e trabalham-se variações, como o samba carnavalesco, o maroto, a pontinha do pé ou o miudinho. Os pontos fortes deste tipo de danças são, sobretudo, o facto de queimarem muitas calorias e a desinibição, a boa disposição, a extroversão e o contato social que proporcionam.